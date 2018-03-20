Генпрокуратура вызывает нардепа Бакулина на допрос

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос народного депутата Украины Евгения Бакулина, проходящего по делу закупки так называемых "вышек Бойко" - двух самоподъемных вышек для "Черноморнефтегаза". Об этом говорится в обнародованной на официальном сайте ГПУ повестке.

Согласно повестке, нардепа просят явиться 5 апреля этого год к 10:00 в кабинет следователя по особо важным делам Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ для участия в качестве подозреваемого в проведении следственных и процессуальных действий, связанных с расследованием дела.

Напомним, 15 марта Верховная рада Украины сняла неприкосновенность с нардепа от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина.

16 февраля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал представления в Верховную раду на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения Бакулину.