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Генпрокуратура викликає нардепа Бакуліна на допит

НовиниПолітика    20.03.2018 - 15:51
Фото: Євген Бакулін (gazprom.ru)
Фото: Євген Бакулін (gazprom.ru)

Депутат повинен з'явитися до слідчого 5 квітня

Генеральна прокуратура України викликала на допит народного депутата України Євгена Бакуліна, який проходить у справі закупівлі так званих "вишок Бойка" - двох самопідйомних вишок для "Чорноморнафтогазу". Про це йдеться в оприлюдненій на офіційному сайті ГПУ повістці.

Згідно з порядком, нардепа просять з'явитися 5 квітня цього року до 10:00 в кабінет слідчого з особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правової співпраці ГПУ для участі в якості підозрюваного у проведенні слідчих і процесуальних дій, пов'язаних з розслідуванням справи.

Нагадаємо, 15 березня Верховна рада України зняла недоторканність з нардепа від "Опозиційного блоку" Євгена Бакуліна.

16 лютого генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав подання до Верховної ради на притягання до кримінальної відповідальності, затримання і обрання запобіжного заходу Бакуліну.

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Теги: Евгений Бакулин, ГПУ, допрос
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