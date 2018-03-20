Генпрокуратура викликає нардепа Бакуліна на допит

Генеральна прокуратура України викликала на допит народного депутата України Євгена Бакуліна, який проходить у справі закупівлі так званих "вишок Бойка" - двох самопідйомних вишок для "Чорноморнафтогазу". Про це йдеться в оприлюдненій на офіційному сайті ГПУ повістці.

Згідно з порядком, нардепа просять з'явитися 5 квітня цього року до 10:00 в кабінет слідчого з особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правової співпраці ГПУ для участі в якості підозрюваного у проведенні слідчих і процесуальних дій, пов'язаних з розслідуванням справи.

Нагадаємо, 15 березня Верховна рада України зняла недоторканність з нардепа від "Опозиційного блоку" Євгена Бакуліна.

16 лютого генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав подання до Верховної ради на притягання до кримінальної відповідальності, затримання і обрання запобіжного заходу Бакуліну.