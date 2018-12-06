Генпрокуратура викликала на допит Авакова

Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

Допит призначений на 13 грудня

Генеральна прокуратура викликала міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на допит у справі про можливий замах на екс-президента Віктора Януковича. Про це РБК-Україна повідомило джерело в силових органах.

Відомо, що допит призначено на 13 грудня. Справа зареєстрована судом за заявою адвокатів Януковича про нібито замах на нього.

"Необхідність у допиті Авакова виникла у зв'язку з обставинами, викладеними в заяві", - додало джерело.

Раніше, колишній охоронець Януковича Сергій Бернацький в суді заявив, що екс-президента повинні були вбити під час з'їзду в Харкові, запланованого на 22 лютого 2014 року.

Нібито в приміщення харківського Палацу спорту проникли невстановлені особи, який збиралися "ліквідувати Януковича".

За його словами, друга група знаходилася на вулиці. Вона нібито мала напасти на екс-президента використовуючи вогнепальну зброю та "коктейлі Молотова".

Як відомо, Аваков був одним з організаторів харківського Майдану. Він був призначений виконуючим обов'язки міністра внутрішніх справ 22 лютого 2014 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що вчора, 5 грудня, Оболонський райсуд Києваа пішов у нарадчу кімнату по справі про держзраду Віктора Януковича для прийняття рішення.