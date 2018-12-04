СБУ досі не отримала частини матеріалів у справі Гандзюк

Фото: Катерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Зокрема, відсутні відео з камер спостереження та результати виконання ухвал суду

Генеральна прокуратура не передала Службі безпеки України (СБУ) значну частину доказів у матеріалах справи щодо вбивства радниці голови Херсонської міської ради Катерини Гандзюк. Про це йдеться у відповіді СБУ на адвокатський запит Євгенії Закревської, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Insider.

Зокрема, слідство СБУ не отримало матеріали проведених у справі негласних слідчо-розшукових дій. Також відсутня частина відеоматеріалів, включно з записами з камер спостереження, висновки експертів та результати виконання ухвал суду про доступ до трафіків з'єднань абонентів.

"На даний час у Головному слідчому управлінні СБ України взагалі відсутні матеріали щодо проведення НСРД, а також не в повному обсязі отримано відео з камер спостереження, висновки експертів та результати виконання ухвал суду про надання доступу до трафіків з'єднання абонентів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що матеріали Головне слідче управління СБУ отримало від Генпрокуратури.

Фото: відповідь на адвокатський запит (theinsider.ua)

Джерела Insider підтверджують, що перелічених матеріалів у слідства немає досі, станом на 4 грудня 2018.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідство встановило усіх замовників та організаторів убивства Катерини Гандзюк.

Додамо, чергове засідання тимчасової слідчої комісії Верховної ради з питань розслідування нападів на активістів проходить сьогодні, 4 грудня 2018. За результатами засідання ТСК планує підготувати проекти звернення до президента України, Генпрокурора та голови СБУ.