Генпрокуратура не считала меня адвокатом Януковича, - Бабиков

Фото: Александр Бабиков (Виталий Носач, РБК-Украина)

Бабиков заявил, что ГПУ его официально не рассматривала как защитника Януковича

Заместитель директора Госбюро расследований (ГБР) Аленксандр Бабиков утверждает, что по версии Генпрокуроратуры, он не являлся защитником экс-президента Украины Виктора Януковича. По его словам, он не имел права представлять этого клиента в уголовных делах.

Об этом Бабиков рассказал в интервью РБК-Украина.

Он заявил, что ГПУ его официально не рассматривала как защитника Януковича.

"Что касается именно Януковича, то да, я принимал участие в суде об избрании ему меры пресечения и подавал несколько процессуальных документов. Но в группу, которая вела дела и осуществляла защиту Януковича, я не входил", - заявил он.

Напомним, ранее СМИ опубликовали информацию, что Бабиков неоднократно представлял интересы экс-президента Виктора Януковича в суде. Аудио и документы обнародовали журналисты.

Отметим, в январе этого года тогда еще исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова назначила Бабикова своим заместителем.

Он работал адвокатом в объединении Aver Lex, известной защитой экс-президента Виктора Януковича.

Напомним, и.о. директора ГБР Александр Соколов заявлял, что Бабиков до момента назначения директора Госбюро расследований может временно исполнять обязанности руководителя ведомства.

Ранее сообщалось, что бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков стал первым заместителем директора ГБР.

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Автор: Анастасия Рокитна