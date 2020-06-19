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Генпрокуратура не вважала мене адвокатом Януковича, - Бабіков

Новини » Політика     19.06.2020 - 08:25
Генпрокуратура не вважала мене адвокатом Януковича, - Бабіков
Фото: Олександр Бабіков (Віталій Носач, РБК-Україна)

Бабіков заявив, що ГПУ його офіційно не розглядала як захисника Януковича

Заступник директора Держбюро розслідувань (ДБР) Олександр Бабіков стверджує, що за версією Генпрокуратури, він не був захисником екс-президента України Віктора Януковича. За його словами, він не мав права представляти цього клієнта в кримінальних справах.

Про це Бабіков розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Він заявив, що ГПУ його офіційно не розглядала як захисника Януковича.

"Що стосується Януковича, то так, я брав участь в суді про обрання йому запобіжного заходу і подавав кілька процесуальних документів. Але в групу, яка вела справи і здійснювала захист Януковича, я не входив", - заявив він.

Нагадаємо, раніше ЗМІ опублікували інформацію, що Бабіков неодноразово представляв інтереси екс-президента Віктора Януковича в суді. Аудіо та документи оприлюднили журналісти.

Відзначимо, в січні цього року тоді ще виконуюча обов'язки директора ДБР Ірина Венедиктова призначила Бабікова своїм заступником.

Він працював адвокатом в об'єднанні Aver Lex, відомої захистом екс-президента Віктора Януковича.

Нагадаємо, в. о. директора ДБР Олександр Соколов заявляв, що Бабіков до моменту призначення директора Держбюро розслідувань може тимчасово виконувати обов'язки керівника відомства.

Раніше повідомлялося, що колишній адвокат Віктора Януковича Олександр Бабіков став першим заступником директора ДБР.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України ЯнуковичДБР
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