Генпрокуратура Румунії розслідує дії поліції під час мітингу у Бухаресті

Розслідуванням також займатиметься військова прокуратура

За вимогою президента Румунії Клауса Йоганніса Генеральна прокуратура відкрила справу щодо дій правоохоронців під час акції протесту у Бухаресті, в ході якої постраждали 440 людей. Про це повідомляє Romania TV.

Як зазаначається, Йоганніс попросив Генпрокуратуру оцінити законність втручання сил правопорядку та встановити особи та ступінь відповідальності причетних до насильницького придушення протестів у Бухаресті. У відповідь у Генпрокуратурі заявили про відкриття справи щодо втручання жандармів та їх ролі в інцидентах на площі Перемоги у Бухаресті.

Розслідуванням також займатиметься військова прокуратура. Жандармерія Бухареста вже повідомила, що отримала вказівку застосувати силу проти протестувальників від столичного префекта.

Нагадаємо, що у Румунії у п'ятницю, 10 серпня, відбувся багатотисячний антиурядовий мітинг, в якому бере участь за різними джерелами від 60 тис. до 100 тис. осіб. На мітингу в Бухаресті відбулися сутички, під час яких поліція застосувала сльозогінний газ.

Антиурядовий протест влаштувала румунська діаспора в Європі. Головні претензії протестувальників до влади - корупція, низька зарплата і спроби правлячої партії контролювати судову систему. Багато хто з протестувальників приїхав з-за кордону.