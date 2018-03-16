Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Генпрокуратура проводит обыски в офисах "Новой почты"

НовостиОбщество    16.03.2018 - 19:05
Фото: Новая Почта (УНИАН)
Фото: Новая Почта (УНИАН)

Обыски проводятся в офисах Новой Почты в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре

Представители Генеральной прокуратуры Украины проводят обыски в офисах Новой Почты в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре. Об этом сообщил соучредитель НП Владимир Поперешнюк в Facebook.

"Сейчас в офисах Новой Почты в Киеве, Полтаве и Харькове проводится обыск представителями Генеральной прокуратуры Украины. Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Убирают личный компьютер. Чувствую, как прямо на глазах улучшается инвестиционный климат в стране", - написал он.

 

Зараз в офісах Нової Пошти в Києві, Полтаві та Харкові проводиться обшук представниками Генеральної прокуратури України....

Опубліковано Володимиром Поперешнюком 16 березень 2018 р.

Отметим, пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган подтвердила информацию о проведении обысков.

"СУ ГПУ проводится около 15 обысков складских и офисных помещений ООО "Новая почта" в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре. Все следственные действия происходят без привлечения спецподразделений, в рамках закона. Поэтому говорить о нанесении вреда инвестиционному климату в стране не стоит", - сообщила она.

Напомним, в марте Служба безопасности Украины проводила более 25 обысков у организаторов антиукраинских акций в нескольких регионах страны.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
ГПУ завершила досудебное расследование по делу экс-генконсула Грузии в Одессе ГПУ вызывает на допрос экс-нардепа Жванию
Теги: ГПУ, обыск, Новая почта
Супрун объяснила новую модель вызова врачей на дом
Жуткое ДТП: в Киеве возле заправки девушка на Hyundai разбилась о Gelandewagen
"Мафию не обманешь": Портников заявил о новой угрозе для Украины
Пока медики выбирали косметику: вопиющий случай в онкобольнице Николаева разозлил украинцев
On Top