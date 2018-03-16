Генпрокуратура проводит обыски в офисах "Новой почты"

Представители Генеральной прокуратуры Украины проводят обыски в офисах Новой Почты в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре. Об этом сообщил соучредитель НП Владимир Поперешнюк в Facebook.

"Сейчас в офисах Новой Почты в Киеве, Полтаве и Харькове проводится обыск представителями Генеральной прокуратуры Украины. Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Убирают личный компьютер. Чувствую, как прямо на глазах улучшается инвестиционный климат в стране", - написал он.

Зараз в офісах Нової Пошти в Києві, Полтаві та Харкові проводиться обшук представниками Генеральної прокуратури України.... Опубліковано Володимиром Поперешнюком 16 березень 2018 р.

Отметим, пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган подтвердила информацию о проведении обысков.

"СУ ГПУ проводится около 15 обысков складских и офисных помещений ООО "Новая почта" в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре. Все следственные действия происходят без привлечения спецподразделений, в рамках закона. Поэтому говорить о нанесении вреда инвестиционному климату в стране не стоит", - сообщила она.

ГСУ ГПУ проводиться близько 15 обшуків складських та офісних приміщень ТОВ "Нова пошта" в Києві, Полтаві, Харкові та Дніпрі. Усі слідчі дії відбуваються без залучення спецпідрозділів, в рамках закону. Тому говорити про нанесення шкоди інвестиційному клімату в країні не варто. — Лариса Сарган (@SarganLarysa) March 16, 2018

Напомним, в марте Служба безопасности Украины проводила более 25 обысков у организаторов антиукраинских акций в нескольких регионах страны.