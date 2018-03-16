Генпрокуратура проводить обшуки в офісах "Нової пошти"

Представники Генеральної прокуратури України проводять обшуки в офісах Нової Пошти в Києві, Полтаві та Харкові. Про це повідомив співзасновник НП Володимир Поперешнюк в Facebook.

"Зараз в офісах Нової Пошти в Києві, Полтаві та Харкові проводиться обшук представниками Генеральної прокуратури України. Вперше в моїй практиці роблять обшук мого кабінету і мене особисто. Забирають особистий комп'ютер. Відчуваю, як прямо на очах поліпшується інвестиційний клімат в країні", - написав він.

Зараз в офісах Нової Пошти в Києві, Полтаві та Харкові проводиться обшук представниками Генеральної прокуратури України.... Опубліковано Володимиром Поперешнюком 16 березень 2018 р.

Відзначимо, прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган підтвердила інформацію про проведення обшуків.

"СУ ГПУ проводиться близько 15 обшуків складських та офісних приміщень ТОВ "Нова пошта" в Києві, Полтаві, Харкові та Дніпрі. Усі слідчі дії відбуваються без залучення спецпідрозділів, в рамках закону. Тому говорити про нанесення шкоди інвестиційному клімату в країні не варто", - повідомила вона.

ГСУ ГПУ проводиться близько 15 обшуків складських та офісних приміщень ТОВ "Нова пошта" в Києві, Полтаві, Харкові та Дніпрі. Усі слідчі дії відбуваються без залучення спецпідрозділів, в рамках закону. Тому говорити про нанесення шкоди інвестиційному клімату в країні не варто. — Лариса Сарган (@SarganLarysa) March 16, 2018

Нагадаємо, в березні Служба безпеки України проводила більше 25 обшуків в організаторів антиукраїнських акцій в декількох регіонах країни.