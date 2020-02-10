Генпрокуратура Панами відмовила Портнову в закритті кримінальної справи

Фото: Андрій Портнов (portnov.com.ua)

Панама продовжує розслідувати кримінальну справу проти Андрія Портнова

Генеральна прокуратура Панами відмовила юристу Андрію Портнову в закритті кримінальної справи за фактом можливого вчинення ним злочинів проти здійснення правосуддя. Про це заявив генеральний секретар Генпрокуратури Панами Делія де Кастро, передає РБК-Україна.

"Панама розслідує кримінальну справу проти Андрія Портнова №201900064015 за фактом можливого вчинення ним злочинів проти здійснення правосуддя шляхом фальсифікації фактів, наклепу під час судового провадження, дачі завідомо неправдивих показів, а також злочинів проти економічної безпеки шляхом розповсюдження неправдивих відомостей", - йдеться в надісланому до України документі.

В свою чергу, в прес-службі "Європейської солідарності" зазначають, що ще в жовтні минулого року Генпрокуратура Панами закрила ініційовану Андрієм Портновим справу проти Петра Порошенка у зв’язку з відсутністю складу злочину.

"Тепер у панамській справі проти Портнова за дачу під присягою брехливих показів проти Порошенка, самого Порошенка визнано потерпілим", - зазначили в прес-службі, додавши, що за всіма фактами адвокати Петра Порошенка звернулися із заявами, вимагаючи притягнути Портнова до відповідальності за завідомо неправдиві повідомлення про злочин, що тягне на кримінальну відповідальність.

Як писало раніше РБК-Україна, на думку Петра Прошенко, провадження, відкриті на нього Державним бюро розслідувань, зокрема, за Мінські угоди, прохід українських кораблів через Керченську протоку чи націоналізацію ПриватБанку є політичним переслідування, інспіровані представниками п’ятої колони, основним замовником яких є Російська Федерація.