Порошенко: ГБР действует на стороне страны-агрессора

фото: Петр Порошенко (пресс-служба)

Порошенко назвал действия следователей политическим преследованием

Производство, открытые Государственным бюро расследований на пятого президента Украины Петра Порошенко, в частности, из-за Минских соглашения, проход украинских кораблей через Керченский пролив или национализацию Приватбанка - это политические преследования, инспирированные представителями пятой колонны, основным заказчиком которых является Российская Федерация. Об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко после того, как посетил следователей ГБР, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я сегодня был приглашен после того, как я лично добровольно сам явился 20 января в помещении ГБР, чтобы прекратить инсинуации по поводу повесток и определить – когда я смогу прийти на допрос. Мне подчеркнули, что очень важно прийти сегодня 24 января. Я был вынужден отменить международный визит в Швейцарию в Давос, где были запланированы ряд международных встреч. Я думаю, что с высокой вероятностью они мониторят мою переписку, увидели заказ билетов и именно в этот день назначили допрос как свидетеля. Тогда я сказал, что если я отменяю международный визит, то я официально обращаюсь и прошу меня сегодня допросить по всем без исключения делам, которые завели за незаконным сообщением о преступлении, которое сделал господин Портнов. Все дела заведены или по господину Портнову, или по отдельным депутатам из путинской пятой колонны", – сообщил Петр Порошенко.

Порошенко подчеркнул, что несмотря на обещания, следователи ГБР отказались проводить следственные действия по другим делам.

"Сегодня больше часа велась дискуссия о том, что они отказываются меня допрашивать. Следователей нет, то нет времени... Потому что им нужно шоу, которое пишут известные сценаристы "Сватов" или "95 квартала". Подчеркиваю, что шоу мы им делать не дадим", - предупредил Порошенко.

Политик также отметил, что в следственных действиях принимали участие лица, которые фигурируют на так называемых "пленках Трубы". Как известно, канадские эксперты признали аутентичным голос экс-директора ГБР Романа Трубы.

"Было ужасно слушать то, что происходило по Минским договоренностям. Я никогда ничего подобного не слышал. Следователь прятал глаза и это было очень плохим спектаклем. Подчеркиваю, что и по морякам, где правота Украины подтверждена Гамбургским трибуналом, позицией Совбеза ООН и Генеральной Ассамблеей, решениями Совета Европейского Союза, которая применила Азовский пакет санкций против России; где четко определено, что Украина действовала правильно; по Минским договоренностям Украина все выполняет, они помогли нам остановить российское нашествие и по которым введены санкции против РФ – у нас на сегодняшний день ГБР действует на стороне России", - убежден Петр Порошенко.