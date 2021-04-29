Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело факту стрельбы на границе с Таджикистаном

По факту вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по статье “Преступление против мира”. Досудебным расследованием будет заниматься специальная группа.

“29 апреля примерно в 4:40 (по местному времени - ред.) в местности Кочо-Бою села Кок-Таш Баткенского района произошли стычки между местными жителями и гражданами Таджикистана, спровоцированные таджикской стороной”, - отмечается в заявлении.

Конфликт гражданских лиц перерос в перестрелку между пограничниками. При этом таджикская сторона подтянула к месту инцидента военную технику и боевые вертолеты, и попыталась захватить территорию Киргизстана. “Был открыт огонь из автоматов, минометов, бронетехники, вертолетов и другого армейского вооружения”, - уточняется в сообщении.

“В результате вооруженного нападения правоохранители, военнослужащие, а также мирные граждане получили огнестрельные и осколочные ранения, есть погибшие. Повреждены и уничтожены многочисленные гражданские и военные объекты Киргизской Республики”, - указали в надзорном ведомстве.

Для проведения досудебного расследования вооруженного конфликта создана специальная группа. В нее вошли представители Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), МВД и военной прокуратуры.