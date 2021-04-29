Генпрокуратура Киргизії порушила кримінальну справу за фактом стрілянини на кордоні з Таджикистаном

За фактом збройного конфлікту на кордоні з Таджикистаном Генпрокуратура Киргизії порушила кримінальну справу за статтею"злочин проти миру". Досудовим розслідуванням займатиметься спеціальна група.

"29 квітня приблизно о 4: 40 (за місцевим часом - ред.) в місцевості Кочо-Бою села Кок-Таш Баткенського району відбулися сутички між місцевими жителями і громадянами Таджикистану, спровоковані таджицькою стороною", - наголошується в заяві.

Конфлікт цивільних осіб переріс у перестрілку між прикордонниками. При цьому Таджицька сторона підтягнула до місця інциденту військову техніку і бойові вертольоти, і спробувала захопити територію Киргизстану. "Був відкритий вогонь з автоматів, мінометів, бронетехніки, гелікоптерів та іншого армійського озброєння", - уточнюється в повідомленні.

“В результаті збройного нападу правоохоронці, військовослужбовці, а також мирні громадяни отримали вогнепальні та осколкові поранення, є загиблі. Пошкоджені і знищені численні цивільні і військові об'єкти Киргизької Республіки", - вказали в наглядовому відомстві.

Для проведення досудового розслідування збройного конфлікту створена спеціальна група. До неї увійшли представники Державного комітету національної безпеки (ДКНБ), МВС і військової прокуратури.