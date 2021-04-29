ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Генпрокуратура Киргизії порушила кримінальну справу за фактом стрілянини на кордоні з Таджикистаном

Новость на русском → Бішкек, Четвер 29 квітня 2021 23:10
Генпрокуратура Киргизії порушила кримінальну справу за фактом стрілянини на кордоні з Таджикистаном Фото: силовики на місці конфлікту (knews kg)
Автор: РБК-Україна

За фактом збройного конфлікту на кордоні з Таджикистаном Генпрокуратура Киргизії порушила кримінальну справу за статтею"злочин проти миру". Досудовим розслідуванням займатиметься спеціальна група.

Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури Киргизії.

"29 квітня приблизно о 4: 40 (за місцевим часом - ред.) в місцевості Кочо-Бою села Кок-Таш Баткенського району відбулися сутички між місцевими жителями і громадянами Таджикистану, спровоковані таджицькою стороною", - наголошується в заяві.

Конфлікт цивільних осіб переріс у перестрілку між прикордонниками. При цьому Таджицька сторона підтягнула до місця інциденту військову техніку і бойові вертольоти, і спробувала захопити територію Киргизстану. "Був відкритий вогонь з автоматів, мінометів, бронетехніки, гелікоптерів та іншого армійського озброєння", - уточнюється в повідомленні.

“В результаті збройного нападу правоохоронці, військовослужбовці, а також мирні громадяни отримали вогнепальні та осколкові поранення, є загиблі. Пошкоджені і знищені численні цивільні і військові об'єкти Киргизької Республіки", - вказали в наглядовому відомстві.

Для проведення досудового розслідування збройного конфлікту створена спеціальна група. До неї увійшли представники Державного комітету національної безпеки (ДКНБ), МВС і військової прокуратури.

Нагадаємо, вранці 29 квітня на спірній ділянці кордону між Киргизією і Таджикистаном спалахнули бойові дії. Перестрілка між військовими почалася після того, як на території спірної ділянки "головний вододіл" Таджицька сторона встановила відеоспостереження на стовпах ЛЕП.

Майже відразу після початку стрільби, стало відомо про одного загиблого і ще 16 поранених.

Під вечір главам МЗС Киргизії і Таджикистану вдалося домовитися про припинення вогню, а також відведення військових від кордону.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події конфликт Киргизия перестрілка Таджикистан
NEWS
Держдеп про зміну керівництва "Нафтогазу": під загрозою економічний прогрес України
Держдеп про зміну керівництва "Нафтогазу": під загрозою економічний прогрес України
DAILY
Закадрове питання. Як і навіщо Кабмін змінив керівництво "Нафтогазу"
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Закадрове питання. Як і навіщо Кабмін змінив керівництво "Нафтогазу"