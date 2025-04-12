"Геноцид і конфіскація". Трамп пояснив, чому США бойкотують G20 у ПАР

Президент США Дональд Трамп звинуватив Південно-Африканську Республіку у "геноциді" та конфіскації землі. Через це США не будуть брати участь у зустрічах G20 у ПАР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Дональда Трампа в TruthSocial.
"Як можна було очікувати, що ми поїдемо до Південної Африки на дуже важливу зустріч G20, коли конфіскація землі та геноцид є основною темою розмови? Вони забирають землю білих фермерів, а потім вбивають їх та їхні родини. ЗМІ відмовляються повідомляти про це", - написав Трамп.
Він також наголосив, що Сполучені Штати призупинили всі внески до Південної Африки.
"Невже саме там ми хочемо проводити саміт G20? Я так не думаю!" - додав президент США.
Нагадаємо, що майбутній саміт лідерів G20 проходитиме з 21 по 22 листопада 2025 року. ПАР буде першою африканською державою, яку прийме лідерів країн групи "Двадцяти".
У січні 2025 року президент ПАР Сиріл Рамафоса підписав закон, згідно з яким уряд за певних обставин може відчужувати землю, натомість пропонуючи "нульову компенсацію". Як пояснювала влада ПАР, закон не дозволяє забирати землю довільним чином, і для цього потрібна згода власника.
США неодноразово критикували політику ПАР щодо землі, зміни клімату та сприяння розмаїття, рівності та інклюзії (DEI). У лютому держсекретар США Марко Рубіо бойкотував зустріч міністрів закордонних справ G20 у ПАР з цієї причини.
Варто додати, що питання власності на землю є політично важким у Південній Африці через історію колоніалізму та апартеїду, коли права чорношкірого населення на землю були обмежені.
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