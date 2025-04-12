"Геноцид і конфіскація". Трамп пояснив, чому США бойкотують G20 у ПАР

"Як можна було очікувати, що ми поїдемо до Південної Африки на дуже важливу зустріч G20, коли конфіскація землі та геноцид є основною темою розмови? Вони забирають землю білих фермерів, а потім вбивають їх та їхні родини. ЗМІ відмовляються повідомляти про це", - написав Трамп.

Він також наголосив, що Сполучені Штати призупинили всі внески до Південної Африки.

"Невже саме там ми хочемо проводити саміт G20? Я так не думаю!" - додав президент США.

Нагадаємо, що майбутній саміт лідерів G20 проходитиме з 21 по 22 листопада 2025 року. ПАР буде першою африканською державою, яку прийме лідерів країн групи "Двадцяти".