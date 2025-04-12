"Геноцид и конфискация". Трамп объяснил, почему США бойкотируют G20 в ЮАР

Президент США Дональд Трамп обвинил Южно-Африканскую Республику в "геноциде" и конфискации земли. Из-за этого США не будут участвовать во встречах G20 в ЮАР.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Дональда Трампа в TruthSocial.
"Как можно было ожидать, что мы поедем в Южную Африку на очень важную встречу G20, когда конфискация земли и геноцид является основной темой разговора? Они забирают землю белых фермеров, а затем убивают их и их семьи. СМИ отказываются сообщать об этом", - написал Трамп.
Он также отметил, что Соединенные Штаты приостановили все взносы в Южную Африку.
"Неужели именно там мы хотим проводить саммит G20? Я так не думаю!" - добавил президент США.
Напомним, что предстоящий саммит лидеров G20 будет проходить с 21 по 22 ноября 2025 года. ЮАР будет первым африканским государством, которое примет лидеров стран группы "Двадцати".
В январе 2025 года президент ЮАР Сирил Рамафоса подписал закон, согласно которому правительство при определенных обстоятельствах может отчуждать землю, взамен предлагая "нулевую компенсацию". Как объясняли власти ЮАР, закон не позволяет забирать землю произвольным образом, и для этого требуется согласие владельца.
США неоднократно критиковали политику ЮАР в отношении земли, изменения климата и содействия разнообразию, равенству и инклюзии (DEI). В феврале госсекретарь США Марко Рубио бойкотировал встречу министров иностранных дел G20 в ЮАР по этой причине.
Стоит добавить, что вопрос собственности на землю является политически трудным в Южной Африке из-за истории колониализма и апартеида, когда права чернокожего населения на землю были ограничены.
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