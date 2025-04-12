"Геноцид и конфискация". Трамп объяснил, почему США бойкотируют G20 в ЮАР

"Как можно было ожидать, что мы поедем в Южную Африку на очень важную встречу G20, когда конфискация земли и геноцид является основной темой разговора? Они забирают землю белых фермеров, а затем убивают их и их семьи. СМИ отказываются сообщать об этом", - написал Трамп.

Он также отметил, что Соединенные Штаты приостановили все взносы в Южную Африку.

"Неужели именно там мы хотим проводить саммит G20? Я так не думаю!" - добавил президент США.

Напомним, что предстоящий саммит лидеров G20 будет проходить с 21 по 22 ноября 2025 года. ЮАР будет первым африканским государством, которое примет лидеров стран группы "Двадцати".