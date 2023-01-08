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Геноцид на Донбасі триває: з’являються нові кладовища, дітей депортують

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Україна, Неділя 08 січня 2023 22:15
Геноцид на Донбасі триває: з’являються нові кладовища, дітей депортують Фото: окупанти створюють нові кладовища як свідчення своєї геноцидної політики (t.me.pavlokyrylenko)
Автор: Тетяна Зарембо

На тимчасово окупованому Донбасі дедалі більше поширюється геноцид - з’являються нові кладовища, дітей депортують, чоловіків мобілізують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар директора Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павла Лисянського в ефірі телеканалу Freedom.

Як відзначає Лисянський, ситуація на тимчасово окупованих територіях Донбасу катастрофічна: чоловіки продовжують зникати, з’являються нові кладовища, жителів окупованих територій, які загинули на фронті, окупаційна влада наказала ховати на окремих кладовищах.

"Замість якихось інфраструктурних проєктів створюються нові кладовища. Для того, щоб заповнити нестачу робочої сили, окупанти завозять робітників з інших регіонів, наприклад Туви, Башкирії, Ленінградської області. Це політика заміщення. Завдання Кремля - місцевих відправити воювати, тому що вони українці, вони пам’ятають, як жили на цих територіях за української влади, коли шахтар ще за тим курсом отримував 1-1,3 тисяч доларів", - підкреслює Лисянський.

Він розповів, що нові кладовища з’являються біля котелень, у шахтарських селищах.

"Чому нові кладовища? Щоб не створювати ажіотажу окупаційні адміністрації заборонили ховати загиблих чоловіків на старих кладовищах. Вантаж "200" вони почали віддавати навесні, а це якраз травневі свята, Великдень, Червона гірка, у людей є традиція відвідувати масово кладовища. І от щоб менше бачили кількість загиблих, їх заборонили ховати на старих місцях поховання”, - пояснив директору Інституту.

Він також повідомив, що окупаційна влада дала розпорядження ховати загиблого на фронті в присутності не більше п’яти осіб.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що агресори вдаються до наджорстоких дій. Так, стало відомо, що російські війська можуть планувати підрив дамби Сватівського водосховища у Луганській області. Таким чином ворог розраховує сповільнити просування українських сил.

Раніше ми писали, що компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки Бахмута, зроблені 1 серпня 2022 року та 4 січня 2023 року. На фото видно наслідки інтенсивних цілодобових боїв, які тривають вже понад пів року.

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