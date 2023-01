Геноцид на Донбасі триває: з’являються нові кладовища, дітей депортують

Як відзначає Лисянський, ситуація на тимчасово окупованих територіях Донбасу катастрофічна: чоловіки продовжують зникати, з’являються нові кладовища, жителів окупованих територій, які загинули на фронті, окупаційна влада наказала ховати на окремих кладовищах.

"Замість якихось інфраструктурних проєктів створюються нові кладовища. Для того, щоб заповнити нестачу робочої сили, окупанти завозять робітників з інших регіонів, наприклад Туви, Башкирії, Ленінградської області. Це політика заміщення. Завдання Кремля - місцевих відправити воювати, тому що вони українці, вони пам’ятають, як жили на цих територіях за української влади, коли шахтар ще за тим курсом отримував 1-1,3 тисяч доларів", - підкреслює Лисянський.

Він розповів, що нові кладовища з’являються біля котелень, у шахтарських селищах.

"Чому нові кладовища? Щоб не створювати ажіотажу окупаційні адміністрації заборонили ховати загиблих чоловіків на старих кладовищах. Вантаж "200" вони почали віддавати навесні, а це якраз травневі свята, Великдень, Червона гірка, у людей є традиція відвідувати масово кладовища. І от щоб менше бачили кількість загиблих, їх заборонили ховати на старих місцях поховання”, - пояснив директору Інституту.

Він також повідомив, що окупаційна влада дала розпорядження ховати загиблого на фронті в присутності не більше п’яти осіб.