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Геноцид на Донбассе продолжается: появляются новые кладбища, депортируют детей

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Украина, Воскресенье 08 января 2023 22:15
Геноцид на Донбассе продолжается: появляются новые кладбища, депортируют детей Фото: оккупанты создают новые кладбища как свидетельство своей геноцидной политики (t.me.pavlokyrylenko)
Автор: Татьяна Зарембо

На временно оккупированном Донбассе все больше распространяется геноцид - появляются новые кладбища, депортируют детей, мужчин мобилизуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий директора Института стратегических исследований и безопасности Павла Лисянского в эфире телеканала Freedom.

Как отмечает Лисянский, ситуация на временно оккупированных территориях Донбасса катастрофическая: мужчины продолжают исчезать, появляются новые кладбища, погибших на фронте жителей оккупированных территорий оккупационные власти приказали хоронить на отдельных кладбищах.

"Вместо каких-то инфраструктурных проектов создаются новые кладбища. Для того чтобы восполнить нехватку рабочей силы, оккупанты завозят рабочих из других регионов, например Тувы, Башкирии, Ленинградской области. Это политика замещения. Задача Кремля - местных отправить воевать, потому что они украинцы, они помнят, как жили на этих территориях при украинской власти, когда шахтер еще по тому курсу получал 1-1,3 тысячи долларов", - подчеркивает Лисянский.

Он рассказал, что новые кладбища появляются возле котельных в шахтерских поселках.

"Почему новые кладбища? Чтобы не создавать ажиотажа: оккупационные администрации запретили хоронить погибших мужчин на старых кладбищах. Груз "200" они начали отдавать весной, а это как раз майские праздники, Пасха, Красная горка, у людей есть традиция посещать массово кладбище. И чтобы меньше видели количество погибших, их запретили хоронить на старых местах захоронений”, - объяснил директору Института.

Он также сообщил, что оккупационные власти дали распоряжение хоронить погибшего на фронте в присутствии не более пяти человек.

Недавно РБК-Украина сообщало, что агрессоры предпринимают сверхжесткие действия. Так, стало известно, что российские войска могут планировать подрыв дамбы Сватовского водохранилища в Луганской области. Таким образом, враг рассчитывает замедлить продвижение украинских сил.

Ранее мы писали, что компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки Бахмута, сделанные 1 августа 2022 года и 4 января 2023 года. На фото видны последствия интенсивных круглосуточных боев, которые продолжаются уже более полугода.

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