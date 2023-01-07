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Окупанти можуть підірвати дамбу у Сватовому, щоб уповільнити просування ЗСУ, - ЦНС

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Луганська область, Субота 07 січня 2023 10:40
Окупанти можуть підірвати дамбу у Сватовому, щоб уповільнити просування ЗСУ, - ЦНС Фото: окупанти можуть підірвати дамбу у Сватовому (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська можуть планувати підрив дамби сватівського водосховища (Луганська область). Таким чином ворог розраховує сповільнити просування українських сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центру національного спротиву.

За даними ЦНС, у тимчасово окуповане Сватове прибув ворожий інженерно-саперний підрозділ, щоб вивчити можливість підриву греблі місцевого водосховища.

"Таким чином ворог розраховує сповільнити просування Збройних сил України на цій ділянці фронту. При цьому окупанти планують звинуватити Україну в підриві греблі", - зазначили там.

У Центрі національного спротиву зауважили, що такі дії руйнують українську інфраструктуру та не мають доцільності. При цьому росіяни можуть використати це для депортації місцевого населення.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW повідомляли, що українські сили досягли великих успіхів у Харківській області та у напрямку Сватово-Кременна.

Також раніше спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий розповів, чому звільнення Кремінної та Сватового має важливе значення.

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Збройні сили України Донбас Сватово окупанти
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