Окупанти можуть підірвати дамбу у Сватовому, щоб уповільнити просування ЗСУ, - ЦНС

Фото: окупанти можуть підірвати дамбу у Сватовому (Getty Images)

Російські війська можуть планувати підрив дамби сватівського водосховища (Луганська область). Таким чином ворог розраховує сповільнити просування українських сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центру національного спротиву.