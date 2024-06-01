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"Гении" науки: Россия начала делать дроны из пенопласта, – ISW

Суббота 01 июня 2024 04:10
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"Гении" науки: Россия начала делать дроны из пенопласта, – ISW Фото: россияне выпустили новый дрон (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российская Федерация продолжает разрабатывать новые ракеты и беспилотники для войны против Украины. На этот раз страна-агрессор создала дрон из пенопласта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Беспилотник IRT-Scout произвела российская компания Integrated Robotic Technologies (IRT). Аппарат был представлен на международном салоне "Комплексная безопасность – 2024".

Сообщается, что разведывательный дрон оснащен электрическим маршевым двигателем и может пролетать до 50 км с максимальной скоростью 90 км/ч. Время полета до 60 минут, а масса полезной нагрузки составляет 200 грамм.

Аналитики отмечают, что IRT-Scout стойкий к РЭБ и легко поддается ремонту, поскольку изготовлен из пенопласта.

Также в Институте изучения войны (ISW) добавили, что Россия разработала новый бронебойный вариант С-80ФП неуправляемой авиационной ракеты С-8 "HAP" для нанесения авиаударов по легкой и тяжелой бронетехнике.

Напомним, согласно информации The Wall Street Journal, российский завод в "Алабуге" планирует производить 6 тысяч Шахедов ежегодно.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия производит артиллерийские снаряды в втрое быстрее и в четыре раза дешевле, чем страны-союзники Украины.

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