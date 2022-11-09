У Генічеському районі росіяни захопили свердловини газового родовища

"У Генічеському районі військові РФ спільно з місцевими колаборантами силовим збройним методом захопили свердловини газового родовища", - йдеться у повідомленні.

Також у поліції додали, що у Генічеському районі російські військові також прострелили замки до приміщень магазину та сауни, познімали камери відеоспостереження, винесли 23 холодильники, 8 морозильних камер, тенісний та більярдний столи.

З сільськогосподарського підприємства загарбники викрали два вантажні автомобілі "ГАЗ-53", два трактори, чотири тракторні причепи, сівалку, культиватори, дискові борони, бочки з паливом, компресори, зварювальні апарати, чотиритонну ванну для охолодження молока, дві циркулярки та багато автозапчастин.