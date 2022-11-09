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У Генічеському районі росіяни захопили свердловини газового родовища

Фото: Стрілкове газове родовище (investigator.org.ua)
Автор: Тетяна Степанова

У Генічеському районі Херсонської області російські військові спільно з колаборантами захопили свердловини Стрілкового газового родовища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Херсонської області.

"У Генічеському районі військові РФ спільно з місцевими колаборантами силовим збройним методом захопили свердловини газового родовища", - йдеться у повідомленні.

Також у поліції додали, що у Генічеському районі російські військові також прострелили замки до приміщень магазину та сауни, познімали камери відеоспостереження, винесли 23 холодильники, 8 морозильних камер, тенісний та більярдний столи.

З сільськогосподарського підприємства загарбники викрали два вантажні автомобілі "ГАЗ-53", два трактори, чотири тракторні причепи, сівалку, культиватори, дискові борони, бочки з паливом, компресори, зварювальні апарати, чотиритонну ванну для охолодження молока, дві циркулярки та багато автозапчастин.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що "Укргазвидобування" пробурило нову свердловину в Харківській області, яка дає 140 тис. кубометрів газу на добу. Результат досягли на родовищі, яке експлуатується уже півстоліття і майже виснажене.

Також раніше ми писали, що Нідерланди можуть розконсервувати найбільше у Європі родовище природного газу. У Гронінгенського родовища достатньо невикористаних потужностей, щоб уже цієї зими замінити більшу частину палива, яке Німеччина раніше імпортувала з Росії.

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