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В Геническом районе россияне захватили скважины газового месторождения

Фото: Стрелковое газовое месторождение (investigator.org.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В Геническом районе Херсонской области российские военные совместно с коллаборантами захватили скважины Стрелкового газового месторождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Херсонской области.

"В Геническом районе военные РФ совместно с местными коллаборантами силовым вооруженным методом захватили скважины газового месторождения", - говорится в сообщении.

Также в полиции добавили, что в Геническом районе российские военные также прострелили замки в помещения магазина и сауны, сняли камеры видеонаблюдения, вынесли 23 холодильника, 8 морозильных камер, теннисный и бильярдный столы.

С сельскохозяйственного предприятия захватчики угнали два грузовых автомобиля "ГАЗ-53", два трактора, четыре тракторных прицепа, сеялку, культиваторы, дисковые бороны, бочки с топливом, компрессоры, сварочные аппараты, четырехтонную ванну для охлаждения молока, две циркулярки и многие автозапчасти.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что "Укргаздобыча" пробурила новую скважину в Харьковской области, которая дает 140 тыс. кубометров газа в сутки. Результат достигли на месторождении, которое эксплуатируется уже полвека и почти истощено.

Также раньше мы писали, что Нидерланды могут расконсервировать крупнейшее в Европе месторождение природного газа. У Гронингенского месторождения достаточно неиспользованных мощностей, чтобы уже этой зимой заменить большую часть топлива, которое Германия ранее импортировала из России.

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