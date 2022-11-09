В Геническом районе россияне захватили скважины газового месторождения

"В Геническом районе военные РФ совместно с местными коллаборантами силовым вооруженным методом захватили скважины газового месторождения", - говорится в сообщении.

Также в полиции добавили, что в Геническом районе российские военные также прострелили замки в помещения магазина и сауны, сняли камеры видеонаблюдения, вынесли 23 холодильника, 8 морозильных камер, теннисный и бильярдный столы.

С сельскохозяйственного предприятия захватчики угнали два грузовых автомобиля "ГАЗ-53", два трактора, четыре тракторных прицепа, сеялку, культиваторы, дисковые бороны, бочки с топливом, компрессоры, сварочные аппараты, четырехтонную ванну для охлаждения молока, две циркулярки и многие автозапчасти.