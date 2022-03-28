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У Генічеську окупанти викрали депутата "Слуги народу": був у списку "цікавих осіб"

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Генічеськ, Понеділок 28 березня 2022 16:36
У Генічеську окупанти викрали депутата "Слуги народу": був у списку "цікавих осіб" Окупнати у Генічеську викрали депутата (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Генічеську російські окупанти 28 березня викрали депутата Генічеської ради від партії "Слуга Народу" Олексія Коновалова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського.

Зазначається, що близько 10 години Коновалов із дружиною рухалися на авто у напрямку Генічеська, однак на посту окупанти його зупинили для "перевірки документів".

Зокрема, військові мали при собі "списки цікавих людей", серед яких і Коновалов.

Наразі зв’язку із викраденим немає. Повідомляється, що дружина лишилася на місці, її не чіпали.

Також є інформація щодо можливого викрадення голови Голої Пристані Олександра Бабіча та голови Каланчака Світлани Фоміної.

Раніше ми повідомляли, що російські військові захопили у полон служителя церкви у Київській області.

Також ми писали, що українські військові взяли в полон чотирьох бойовиків "ЛДНР".

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