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Генетик розповів, коли вчені зможуть кардинально продовжити життя людини

Фото: продовження життя людини (freepik.com)
Автор: Ярослава Борзова, Катерина Гончарова

Перші спроби кардинально продовжити життя людства в перспективі очікуються в межах найближчих двадцяти років.

Про це розповів генетик і біогеронтолог, кандидат біологічних наук Олександр Коляда в інтерв'ю РБК-Україна.

"За висловлюванням одного з найвідоміших біогеронтологів, людина, яка проживе 150 років, вже зараз ходить по цій планеті. Ми не знаємо, в якій країні, чи ходить вона зараз в дитячий садок чи в університет, але вона вже живе", - стверджує Коляда.

Як зазначає генетик, в майбутньому, людство невідворотно буде жити довше, а перші спроби кардинально продовжити життя матимуть місце в перспективі найближчих двадцяти років.

Що потрібно для продовження життя

"Що ми можемо для цього зробити, щоб такі спроби не обмежилися дослідницькими інститутами в Каліфорнії, а поширилися на весь світ і на Україну? Для цього варто підвищувати довіру до наукових досліджень, звертати на них увагу", - зауважує Коляда.

Генетик зауважив на необхідності вивчення пов'язаних із продовження життя темами та спиратись у цьому питанні на вчених.

"Важливо, що ми з вами говоримо про продовження життя, але не про омолодження. Різні спроби будуть уповільнювати процес старіння, однак не будуть розвертати його в протилежному напрямку", - наголосив він.

Водночас він підкреслив, що люди мають постійно займатись своїм здоров'ям та першочергово розраховувати виключно на свої старання підтримки гарної форми. Адже при ігноруванні потреб організму у догляді немає ніяких гарантій, що вчені зможуть однозначно виправити проблеми, що виникали впродовж тривалого часу, у майбутньому.

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