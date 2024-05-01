Генетик рассказал, когда ученые смогут кардинально продлить жизнь человека

"По словам одного из самых известных биогеронтологов, человек, который проживет 150 лет, уже сейчас ходит по этой планете. Мы не знаем, в какой стране, ходит ли он сейчас в детский сад или в университет, но он уже живет", - утверждает Коляда.

Как отмечает генетик, в будущем человечество неотвратимо будет жить дольше, а первые попытки кардинально продлить жизнь будут иметь место в перспективе ближайших двадцати лет.

Что нужно для продления жизни

"Что мы можем для этого сделать, чтобы такие попытки не ограничились исследовательскими институтами в Калифорнии, а распространились на весь мир и на Украину? Для этого следует повышать доверие к научным исследованиям, обращать на них внимание", - отмечает Коляда.

Генетик отметил необходимость изучения связанных с продлением жизни темами и опираться в этом вопросе на ученых.

"Важно, что мы с вами говорим о продлении жизни, но не об омоложении. Различные попытки будут замедлять процесс старения, однако не будут разворачивать его в противоположном направлении", - подчеркнул он.

В то же время, он отметил, что люди должны постоянно заниматься своим здоровьем и, в первую очередь, рассчитывать исключительно на свои старания поддержки хорошей формы. Ведь при игнорировании потребностей организма в уходе нет никаких гарантий, что ученые смогут однозначно исправить возникающие в течение длительного времени проблемы в будущем.