Українцям розповіли, який медичний мінімум має бути вдома у разі надзвичайної ситуації

Лікарі часто проводять тренінги для цивільних осіб, щоб навчити їх надавати першу медичну допомогу та стабілізувати ситуацію з постраждалими. З огляду даних навчань можна виділити основні предмети, що мають бути в кожного вдома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

У разі надзвичайної ситуації можливе збільшення жертв, і тоді медичний персонал буде вкрай завантажений роботою. Якщо ж в кожного вдома буде мінімальний медичний мінімум це значно заощадить час професійних медиків.

Нагадаємо, раніше ми писали, що більшість українців неправильно чинить у разі отримання опіків. Детальніше про те, як правильно діяти та чому не можна використовувати "Пантенол", можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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