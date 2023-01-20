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Генерація виросла. В YASNO розповіли про ситуацію зі світлом в Україні

Фото: в YASNO розповіли про ситуацію зі світлом в Україні (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Станом на 20 січня, за рахунок ремонтних робіт на пошкоджених електропідстанціях, було збільшено генерацію в системі енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.

"За інформацією міністерства, вдалося дещо збільшити генерацію в системі: енергетики відремонтували деякі пошкоджені під час атак підстанції", - заявив Коваленко.

За його словами, обмеження по Києву на завтра з енергосистеми йтиме 927МВт на день та 615МВт вночі, це закриє 63% потреби у світлі.

Він також додав, що на Дніпропетровську область та місто Дніпро завтра буде виділено 1123 МВт вдень та 1121 МВт вночі, цим буде закрито 51% потреби області.

Нагадаємо, вчора Коваленко розповів про ситуацію зі світлом в Києві.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що графіки відключень за адресою у столиці можна знайти на сайті ДТЕК за посиланням.

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КиївЕлектроенергія