RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Генерация выросла. В YASNO рассказали о ситуации со светом в Украине

Фото: в YASNO рассказали о ситуации со светом в Украине (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

По состоянию на 20 января, за счет ремонтных работ на поврежденных электроподстанциях была увеличена генерация в системе энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.

"По информации министерства удалось несколько увеличить генерацию в системе: энергетики отремонтировали некоторые поврежденные во время атак подстанции", - заявил Коваленко.

По его словам, ограничение по Киеву на завтра с энергосистемы будет уходить 927МВт в день и 615МВт ночью, это закроет 63% потребности в свете.

Он также добавил, что на Днепропетровскую область и Днепр будет выделено 1123 МВт днем и 1121 МВт ночью, этим будет закрыто 51% потребности области.

Напомним, вчера Коваленко рассказал о ситуации со светом в Киеве.

Ранее РБК-Украина сообщало, что графики отключений по адресу в столице можно найти на сайте ДТЭК по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевЭлектроэнергия