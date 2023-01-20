Генерация выросла. В YASNO рассказали о ситуации со светом в Украине

По состоянию на 20 января, за счет ремонтных работ на поврежденных электроподстанциях была увеличена генерация в системе энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.

"По информации министерства удалось несколько увеличить генерацию в системе: энергетики отремонтировали некоторые поврежденные во время атак подстанции", - заявил Коваленко.

По его словам, ограничение по Киеву на завтра с энергосистемы будет уходить 927МВт в день и 615МВт ночью, это закроет 63% потребности в свете.

Он также добавил, что на Днепропетровскую область и Днепр будет выделено 1123 МВт днем и 1121 МВт ночью, этим будет закрыто 51% потребности области.