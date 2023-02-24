UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Генерація працює із значним резервом: у Міненерго повідомили про ситуацію зі світлом

Фото: світло в Україні 24 лютого не вимикатимуть (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У п‘ятницю 24 лютого, енергосистема України продовжує працювати без обмежень споживачів електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, як і раніше, генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії зі значним резервом.

Водночас за останню добу внаслідок ворожих обстрілів у Херсонській та Харківській областях додатково знеструмлено близько 15 тисяч споживачів.

Складною залишається ситуація із теплозабезпеченням Херсона. У результаті обстрілів Херсонської ТЕЦ було пошкоджено важливе обладнання та тепломережа. Ремонтні бригади працюють 24/7 для відновлення її роботи, повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, в Україні не відключають світло вже більше десяти днів. В останні дні енергосистема України працює з резервом потужності.

Нагадаємо, НБУ підготував два сценарії наслідків ракетних обстрілів для інфраструктури України. І базовий і песимістичний сценарій припускають дефіцит електроенергії ще тривалий час.

Читайте РБК-Україна в Google News
відключеня світлаМинэнерго