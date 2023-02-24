Генерация работает со значительным резервом: в Минэнерго сообщили о ситуации со светом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго .

По словам министра энергетики Германа Галущенко, по-прежнему генерация имеет необходимые объемы мощности для полного обеспечения потребностей потребителей электроэнергии со значительным резервом.

В то же время за последние сутки в результате вражеских обстрелов в Херсонской и Харьковской областях дополнительно обесточено около 15 тысяч потребителей.

Сложной остается ситуация с теплообеспечением Херсона. В результате обстрелов Херсонской ТЭЦ было повреждено важное оборудование и теплосеть. Ремонтные бригады работают 24/7 для возобновления работы, сообщили в пресс-службе.