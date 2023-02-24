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Генерация работает со значительным резервом: в Минэнерго сообщили о ситуации со светом

Фото: свет в Украине 24 февраля не будут выключать (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В пятницу 24 февраля энергосистема Украины продолжает работать без ограничений потребителей электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, по-прежнему генерация имеет необходимые объемы мощности для полного обеспечения потребностей потребителей электроэнергии со значительным резервом.

В то же время за последние сутки в результате вражеских обстрелов в Херсонской и Харьковской областях дополнительно обесточено около 15 тысяч потребителей.

Сложной остается ситуация с теплообеспечением Херсона. В результате обстрелов Херсонской ТЭЦ было повреждено важное оборудование и теплосеть. Ремонтные бригады работают 24/7 для возобновления работы, сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Украине не отключают свет уже больше десяти дней. В последние дни энергосистема Украины работает с резервом мощности.

Напомним, НБУ подготовил два сценария последствий ракетных обстрелов для инфраструктуры Украины. И базовый и пессимистический сценарий предполагают дефицит электроэнергии еще длительное время.

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відключеня світлаМинэнерго