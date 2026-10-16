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Генератори, водовози і пункти незламності: ДСНС готується до надзвичайних ситуацій взимку

20:05 16.10.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Бджола
Ілюстративне фото (Колаж РБК-Україна)

Державна служба надзвичайних ситуацій України готує сили й засоби для роботи у важких умовах зимового періоду. Підготовлено понад тисячу пунктів незламності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву під час брифінгу начальника Державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС України Олександра Харченка.

ДСНС готується до зими

Головне завдання ДСНС - оперативно допомогти людям, якщо через негоду, аварії чи російські удари виникне загроза їхньому життю та здоров’ю, каже Харченко.

"У разі можливих перебоїв у роботі об'єктів критичної інфраструктури для їх автономного живлення ДСНС може залучити потужні генератори від 30 кВт та теплові гармати", - зазначив він.

А у випадку аварій із водопостачанням питну й технічну воду можуть доставляти спеціалізованими водовозами та автоцистернами.

Якщо стаціонарні сирени не працюватимуть, населення оповіщатимуть за допомогою гучномовців на пожежно-рятувальних автомобілях.

Для підтримки людей під час тривалих кризових ситуацій ДСНС підготувала понад 1,1 тисячі стаціонарних і мобільних пунктів незламності.

"За потреби також можливо розгорнути пункти надання допомоги: намети й модульні містечка для тривалого розміщення людей, а за підтримки партнерів - організувати гаряче харчування та залучити польові кухні", - уточнив Харченко.

Окрему увагу приділили реагування на наслідки складних погодних умов підготовлено:

  • важку інженерну техніку,
  • снігоприбиральні шнекоротори,
  • снігоболотоходи "Богун",
  • евакуатори.

Надзвичайні сценарії перевірені

Готовність до таких сценаріїв рятувальники перевірили під час командно-штабних навчань у 2026 році.

Зокрема, з 18 серпня до 23 вересня підрозділи відпрацьовували дії в умовах воєнного стану за тривалих відключень електроенергії, тепла та води.

ДСНС готова залучати всі засоби, якщо виникне реальна загроза життю та здоров’ю людей і знадобиться допомога рятувальників.

Раніше РБК-Україна писало, що цього року Україна підготовлена до зими значно краще, ніж у попередні. Про це заявив перший віцепрем’єр-міністр - міністр енергетики України Денис Шмигаль у Верховній Раді під час години запитань до уряду.

Крім того, наразі Київ відстає від інших регіонів у виконанні планів стійкості при підготовці до зими.

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