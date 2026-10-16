Генератори, водовози і пункти незламності: ДСНС готується до надзвичайних ситуацій взимку

ДСНС готується до зими

Головне завдання ДСНС - оперативно допомогти людям, якщо через негоду, аварії чи російські удари виникне загроза їхньому життю та здоров’ю, каже Харченко.

"У разі можливих перебоїв у роботі об'єктів критичної інфраструктури для їх автономного живлення ДСНС може залучити потужні генератори від 30 кВт та теплові гармати", - зазначив він.

А у випадку аварій із водопостачанням питну й технічну воду можуть доставляти спеціалізованими водовозами та автоцистернами.

Якщо стаціонарні сирени не працюватимуть, населення оповіщатимуть за допомогою гучномовців на пожежно-рятувальних автомобілях.

Для підтримки людей під час тривалих кризових ситуацій ДСНС підготувала понад 1,1 тисячі стаціонарних і мобільних пунктів незламності.

"За потреби також можливо розгорнути пункти надання допомоги: намети й модульні містечка для тривалого розміщення людей, а за підтримки партнерів - організувати гаряче харчування та залучити польові кухні", - уточнив Харченко.

Окрему увагу приділили реагування на наслідки складних погодних умов підготовлено:

важку інженерну техніку,

снігоприбиральні шнекоротори,

снігоболотоходи "Богун",

евакуатори.

Надзвичайні сценарії перевірені

Готовність до таких сценаріїв рятувальники перевірили під час командно-штабних навчань у 2026 році.

Зокрема, з 18 серпня до 23 вересня підрозділи відпрацьовували дії в умовах воєнного стану за тривалих відключень електроенергії, тепла та води.

ДСНС готова залучати всі засоби, якщо виникне реальна загроза життю та здоров’ю людей і знадобиться допомога рятувальників.