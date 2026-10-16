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Генераторы, водовозы и пункты несокрушимости: ГСЧС готовится к чрезвычайным ситуациям зимой

20:05 16.10.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Бджола
Иллюстративное фото (Коллаж РБК-Украина)

Государственная служба чрезвычайных ситуаций готовит силы и средства для работы в тяжелых условиях зимнего периода. Подготовлено более тысячи пунктов несокрушимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление во время брифинга начальника Государственного центра управления по чрезвычайным ситуациям ГСЧС Украины Александра Харченко.

ГСЧС готовится к зиме

Главная задача ГСЧС - оперативно помочь людям, если из-за непогоды, аварий или российских ударов возникнет угроза их жизни и здоровью, говорит Харченко.

"В случае возможных перебоев в работе объектов критической инфраструктуры для их автономного питания ГСЧС может привлечь мощные генераторы от 30 кВт и тепловые пушки", - отметил он.

А в случае аварий с водоснабжением, питьевую и техническую воду могут доставлять специализированными водовозами и автоцистернами.

Если стационарные сирены не будут работать, население будут оповещать с помощью громкоговорителей на пожарно-спасательных автомобилях.

Для поддержки людей во время продолжительных кризисных ситуаций ГСЧС подготовила более 1,1 тысяч стационарных и мобильных пунктов несокрушимости.

"При необходимости также можно развернуть пункты оказания помощи: палатки и модульные городки для длительного размещения людей, а при поддержке партнеров – организовать горячее питание и привлечь полевые кухни", – уточнил Харченко.

Отдельное внимание было уделено реагированию на последствия сложных погодных условий.

  • тяжелую инженерную технику,
  • снегоуборочные шнекороторы,
  • снегоболотоходы "Богун",
  • эвакуаторы.

Чрезвычайные сценарии проверены

Готовность к таким сценариям спасатели проверили во время командно-штабных учений в 2026 году.

В частности, с 18 августа по 23 сентября подразделения отрабатывали действия в условиях военного положения при длительных отключениях электроэнергии, тепла и воды.

ГСЧС готова привлекать все средства, если возникнет реальная угроза жизни и здоровью людей и понадобится помощь спасателей.

Ранее РБК-Украина писало, что в этом году Украина подготовлена к зиме гораздо лучше, чем в предыдущие. Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Украины Денис Шмигаль в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.

Кроме того, Киев отстает от других регионов в выполнении планов стойкости при подготовке к зиме.

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