Генераторы, водовозы и пункты несокрушимости: ГСЧС готовится к чрезвычайным ситуациям зимой

ГСЧС готовится к зиме

Главная задача ГСЧС - оперативно помочь людям, если из-за непогоды, аварий или российских ударов возникнет угроза их жизни и здоровью, говорит Харченко.

"В случае возможных перебоев в работе объектов критической инфраструктуры для их автономного питания ГСЧС может привлечь мощные генераторы от 30 кВт и тепловые пушки", - отметил он.

А в случае аварий с водоснабжением, питьевую и техническую воду могут доставлять специализированными водовозами и автоцистернами.

Если стационарные сирены не будут работать, население будут оповещать с помощью громкоговорителей на пожарно-спасательных автомобилях.

Для поддержки людей во время продолжительных кризисных ситуаций ГСЧС подготовила более 1,1 тысяч стационарных и мобильных пунктов несокрушимости.

"При необходимости также можно развернуть пункты оказания помощи: палатки и модульные городки для длительного размещения людей, а при поддержке партнеров – организовать горячее питание и привлечь полевые кухни", – уточнил Харченко.

Отдельное внимание было уделено реагированию на последствия сложных погодных условий.

тяжелую инженерную технику,

снегоуборочные шнекороторы,

снегоболотоходы "Богун",

эвакуаторы.

Чрезвычайные сценарии проверены

Готовность к таким сценариям спасатели проверили во время командно-штабных учений в 2026 году.

В частности, с 18 августа по 23 сентября подразделения отрабатывали действия в условиях военного положения при длительных отключениях электроэнергии, тепла и воды.

ГСЧС готова привлекать все средства, если возникнет реальная угроза жизни и здоровью людей и понадобится помощь спасателей.