Генераторы, водовозы и пункты несокрушимости: ГСЧС готовится к чрезвычайным ситуациям зимой

Государственная служба чрезвычайных ситуаций готовит силы и средства для работы в тяжелых условиях зимнего периода. Подготовлено более тысячи пунктов несокрушимости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление во время брифинга начальника Государственного центра управления по чрезвычайным ситуациям ГСЧС Украины Александра Харченко.
Главная задача ГСЧС - оперативно помочь людям, если из-за непогоды, аварий или российских ударов возникнет угроза их жизни и здоровью, говорит Харченко.
"В случае возможных перебоев в работе объектов критической инфраструктуры для их автономного питания ГСЧС может привлечь мощные генераторы от 30 кВт и тепловые пушки", - отметил он.
А в случае аварий с водоснабжением, питьевую и техническую воду могут доставлять специализированными водовозами и автоцистернами.
Если стационарные сирены не будут работать, население будут оповещать с помощью громкоговорителей на пожарно-спасательных автомобилях.
Для поддержки людей во время продолжительных кризисных ситуаций ГСЧС подготовила более 1,1 тысяч стационарных и мобильных пунктов несокрушимости.
"При необходимости также можно развернуть пункты оказания помощи: палатки и модульные городки для длительного размещения людей, а при поддержке партнеров – организовать горячее питание и привлечь полевые кухни", – уточнил Харченко.
Отдельное внимание было уделено реагированию на последствия сложных погодных условий.
Готовность к таким сценариям спасатели проверили во время командно-штабных учений в 2026 году.
В частности, с 18 августа по 23 сентября подразделения отрабатывали действия в условиях военного положения при длительных отключениях электроэнергии, тепла и воды.
ГСЧС готова привлекать все средства, если возникнет реальная угроза жизни и здоровью людей и понадобится помощь спасателей.
Ранее РБК-Украина писало, что в этом году Украина подготовлена к зиме гораздо лучше, чем в предыдущие. Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Украины Денис Шмигаль в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.
Кроме того, Киев отстает от других регионов в выполнении планов стойкости при подготовке к зиме.