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Генератори та ліхтарі. Японія оголосила про передачу Україні екстреної допомоги

Фото: Японія передасть Україні генератори та ліхтарі на сонячних батареях (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Японія передасть Україні в рамках екстреної допомоги генератори та лампи на сонячних батареях. Йдеться про суму на понад 2,5 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу японського МЗС.

Вказано, що японська влада реалізовуватиме допомогу Україні через Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, йдеться про надання Україні генераторів та сонячних ліхтарів.

Раніше повідомлялось, що Японія допоможе Україні з відновленням енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, що Україна та Японія обговорили гуманітарну підтримку та допомогу з розмінування.

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