Генератори та ліхтарі. Японія оголосила про передачу Україні екстреної допомоги

Японія передасть Україні в рамках екстреної допомоги генератори та лампи на сонячних батареях. Йдеться про суму на понад 2,5 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу японського МЗС.
Вказано, що японська влада реалізовуватиме допомогу Україні через Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, йдеться про надання Україні генераторів та сонячних ліхтарів.
Раніше повідомлялось, що Японія допоможе Україні з відновленням енергетичної інфраструктури.
Нагадаємо, що Україна та Японія обговорили гуманітарну підтримку та допомогу з розмінування.
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