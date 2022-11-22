Генераторы и лампы. Япония объявила о передаче Украине экстренной помощи

Япония передаст Украине в рамках экстренной помощи генераторы и лампы на солнечных батареях. Речь идет о сумме более 2,5 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу японского МИД.
Указано, что японские власти будут реализовывать помощь Украине через Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, речь идет о предоставлении Украине генераторов и солнечных ламп.
Ранее сообщалось, что Япония поможет Украине восстановить энергетическую инфраструктуру.
Напомним, что Украина и Япония обсудили гуманитарную поддержку и помощь по разминированию.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.