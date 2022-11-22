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Генераторы и лампы. Япония объявила о передаче Украине экстренной помощи

Фото: Япония передаст Украине генераторы и лампы на солнечных батареях
Автор: Мария Кучерявец

Япония передаст Украине в рамках экстренной помощи генераторы и лампы на солнечных батареях. Речь идет о сумме более 2,5 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу японского МИД.

Указано, что японские власти будут реализовывать помощь Украине через Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, речь идет о предоставлении Украине генераторов и солнечных ламп.

Ранее сообщалось, что Япония поможет Украине восстановить энергетическую инфраструктуру.

Напомним, что Украина и Япония обсудили гуманитарную поддержку и помощь по разминированию.

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ЯпонияЭлектроэнергияТокио