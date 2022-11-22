Генератори та ліхтарі. Японія оголосила про передачу Україні екстреної допомоги

Японія передасть Україні в рамках екстреної допомоги генератори та лампи на сонячних батареях. Йдеться про суму на понад 2,5 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу японського МЗС.

"22 листопада уряд Японії вирішив продовжити екстрену грантову допомогу в розмірі приблизно 2,57 млн доларів на підтримку підготовки до зими в електроенергетиці в Україні", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що японська влада реалізовуватиме допомогу Україні через Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, йдеться про надання Україні генераторів та сонячних ліхтарів.

"Масштабне знеструмлення сталося в різних областях України через руйнування значної частини об'єктів енергетичної інфраструктури внаслідок нападів Росії. Поки в Україні зима стає холоднішою, а дні коротшають з кожним днем, допомога має важливе значення як підтримка зимового періоду для тих, хто не може користуватися опаленням та освітлювальним обладнанням через відключення", - пояснюють в МЗС.

Також японський уряд запевнив у продовженні підтримці та допомозі народу України спільно з міжнародною спільнотою, включаючи членів G7.

Раніше повідомлялось, що Японія допоможе Україні з відновленням енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, що Україна та Японія обговорили гуманітарну підтримку та допомогу з розмінування.

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