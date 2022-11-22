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Генераторы и лампы. Япония объявила о передаче Украине экстренной помощи

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Киев, Вторник 22 ноября 2022 12:33
Генераторы и лампы. Япония объявила о передаче Украине экстренной помощи Фото: Япония передаст Украине генераторы и лампы на солнечных батареях
Автор: Мария Кучерявец

Япония передаст Украине в рамках экстренной помощи генераторы и лампы на солнечных батареях. Речь идет о сумме более 2,5 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу японского МИД.

"22 ноября правительство Японии решило продлить экстренную грантовую помощь в размере примерно 2,57 млн долларов в поддержку подготовки к зиме в электроэнергетике в Украине", - говорится в сообщении.

Указано, что японские власти будут реализовывать помощь Украине через Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, речь идет о предоставлении Украине генераторов и солнечных ламп.

"Масштабное обесточивание произошло в разных областях Украины из-за разрушения значительной части объектов энергетической инфраструктуры в результате нападений России. Пока в Украине зима становится холоднее, а дни укорачиваются с каждым днем, помощь имеет важное значение как поддержка зимнего периода для тех, кто не может пользоваться отоплением и осветительным оборудованием из-за отключения", - объясняют в МИД.

Также японское правительство заверило в продолжении поддержки и помощи народу Украины совместно с международным сообществом, включая членов G7.

Ранее сообщалось, что Япония поможет Украине восстановить энергетическую инфраструктуру.

Напомним, что Украина и Япония обсудили гуманитарную поддержку и помощь по разминированию.

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