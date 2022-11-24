"Генераторы надежды". В Европе начали кампанию в поддержку энергетической инфраструктуры Украины
В Европе запустили массовую кампанию "Генераторы надежды" по отправке в Украину устройств, которые могут помочь в периоды отключения света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президентки Европейского парламента Роберты Мецолы, сделанное 23 ноября.
Инициативу создал ЕП совместно с сетью Eurocities, включающей более 200 европейских городов.
"Сегодня мы вместе начинаем кампанию "Генераторы надежды". Она запускается в сложное время, когда около 10 млн человек в Украине не обладают электроэнергией в результате российских атак на гражданскую и критическую инфраструктуру", - сказала Мецола.
Президент ЕП добавила, что ранее в рамках Механизма гражданской защиты ЕС Украине уже было передано тысячи тонн грузов, в том числе 500 генераторов. Однако, как подчеркнула чиновник, "украинцы нуждаются в тысячах".
We've kicked off Europe's #GeneratorsofHope campaign for Ukraine. @Europarl_EN calls on all cities & towns across Европа готовится к нашей компании с @EUROCITIES .— Roberta Metsola (@EP_President) November 23, 2022
Для предоставления украинским энергиям, предоставлять им с clean water, чтобы гарантировать все услуги.
Это generate hope.
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Напомним, несмотря на массовое отключение света 23 ноября в Черкассах провели две операции по пересадке почек. Больница работала на генераторах.
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