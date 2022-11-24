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"Генераторы надежды". В Европе начали кампанию в поддержку энергетической инфраструктуры Украины

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Четверг 24 ноября 2022 01:29
"Генераторы надежды". В Европе начали кампанию в поддержку энергетической инфраструктуры Украины Фото: В Европе начали кампанию по отправке в Украину генераторов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Европе запустили массовую кампанию "Генераторы надежды" по отправке в Украину устройств, которые могут помочь в периоды отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президентки Европейского парламента Роберты Мецолы, сделанное 23 ноября.

Инициативу создал ЕП совместно с сетью Eurocities, включающей более 200 европейских городов.

"Сегодня мы вместе начинаем кампанию "Генераторы надежды". Она запускается в сложное время, когда около 10 млн человек в Украине не обладают электроэнергией в результате российских атак на гражданскую и критическую инфраструктуру", - сказала Мецола.

Президент ЕП добавила, что ранее в рамках Механизма гражданской защиты ЕС Украине уже было передано тысячи тонн грузов, в том числе 500 генераторов. Однако, как подчеркнула чиновник, "украинцы нуждаются в тысячах".

Напомним, несмотря на массовое отключение света 23 ноября в Черкассах провели две операции по пересадке почек. Больница работала на генераторах.

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