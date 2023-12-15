Генератори, ковдри і не тільки. Німеччина виділила Україні пакет гуманітарної допомоги

"Україна переживає другу зиму в розпал агресивної війни Росії, яка порушує міжнародне право. Атаки, як і раніше, спрямовані проти цивільної інфраструктури, такої як енергопостачання. Тому федеральний уряд продовжує надавати всебічну підтримку цивільному захисту України", - йдеться в повідомленні.

Міністр закордонних справ Анналена Бербок заявила, що Німеччина допомагає жителям України пережити суворі холоди зими.

"Не тільки у вигляді ЗРК, а й з генераторами, ковдрами, наметами та акумуляторними батареями. Разом із Федеральним агентством технічної допомоги (THW) ми доставляємо в цю зиму додаткову допомогу на суму 6,1 мільйона євро", - сказала вона.

Німеччина допоможе українським рятувальникам

Міністр внутрішніх справ Ненсі Фазер заявила, що перед обличчям чергової важкої зими Німеччина підтримує народ України, якому злочинна війна російського диктатора Володимира Путіна продовжує завдавати неймовірних страждань.

За його словами, Німеччина підтримує українську пожежну охорону, службу порятунку та боротьбу зі стихійними лихами. Планується доставка ще 500 електрогенераторів, обігрівачів, наметів і житлових контейнерів.

"Тим самим ми допомагаємо Україні продовжувати протистояти масованим атакам на енергетичну інфраструктуру і розміщувати людей", - додав він.

Загальна інформація про допомогу від Німеччини

Для підтримки енергетичної інфраструктури України Федеральне агентство технічної допомоги вже придбало понад 1300 потужних електрогенераторів (до 1250 кВА) і 20 акумуляторних батарей.

Понад 800 електрогенераторів і 15 акумуляторних батарей уже передано різним партнерам в Україні. Вони використовують їх на теплових електростанціях, насосних станціях, а також у великих пекарнях і лікарнях, а також для децентралізованого постачання населення.

Для підтримки української системи охорони здоров'я Німеччина також приймає пацієнтів з України. Прийом і транспортування пацієнтів координуються в рамках процедури захисту від стихійних лих ЄС.

Допомога Німеччини

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Вчора стало відомо, що Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшов зенітно-ракетний комплекс Patriot.

Також канцлер Олаф Шольц заявив, що війна Росії проти України, ймовірно, не закінчиться найближчим часом. Тому Німеччина має намір підтримувати Київ, якщо інші країни ослабнуть.