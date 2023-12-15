Генераторы, одеяла и не только. Германия выделила Украине пакет гуманитарной помощи

"Украина переживает вторую зиму в разгар агрессивной войны России, которая нарушает международное право. Атаки по-прежнему направлены против гражданской инфраструктуры, такой как энергоснабжение. Поэтому федеральное правительство продолжает оказывать всестороннюю поддержку гражданской защите Украины", - говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что Германия помогает жителям Украины пережить суровые холода зимы.

"Не только в виде ЗРК, но и с генераторами, одеялами, палатками и аккумуляторными батареями. Вместе с Федеральным агентством технической помощи (THW) мы доставляем в эту зиму дополнительную помощь на сумму 6,1 миллиона евро", - сказала она.

Германия поможет украинским спасателям

Министр внутренних дел Нэнси Фазер заявила, что перед лицом очередной тяжелой зимы Германия поддерживает народ Украины, которому преступная война российского диктатора Владимира Путина продолжает наносить невероятные страдания.

По его словам, Германия поддерживает украинскую пожарную охрану, службу спасения и борьбу со стихийными бедствиями. Планируется доставка еще 500 электрогенераторов, обогревателей, палаток и жилых контейнеров.

"Тем самым мы помогаем Украине продолжать противостоять массированным атакам на энергетическую инфраструктуру и размещать людей", - добавил она.

Общая информация о помощи от Германии

Для поддержки энергетической инфраструктуры Украины Федеральное агентство технической помощи уже приобрело более 1300 мощных электрогенераторов (до 1250 кВА) и 20 аккумуляторных батарей.

Более 800 электрогенераторов и 15 аккумуляторных батарей уже передано различным партнерам в Украине. Они используют их на тепловых электростанциях, насосных станциях, а также в крупных пекарнях и больницах, а также для децентрализованного снабжения населения.

Для поддержки украинской системы здравоохранения Германия также принимает пациентов из Украины. Прием и транспортировка пациентов координируются в рамках процедуры защиты от стихийных бедствий ЕС.

Помощь Германии

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Вчера стало известно, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошел зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Также канцлер Олаф Шольц заявил, что война России против Украины, по всей вероятности, не закончится в ближайшее время. Поэтому Германия намерена поддерживать Киев, если другие страны ослабеют.