Генералу Сирському 58 років. Що потрібно знати про знаменитого українського полководця

Від радянського училища до співпраці з НАТО

Олександр Станіславович Сирський народився у селі Новинки Володимирської області колишнього СРСР 26 липня 1965 року.

Першу військову освіту здобув у радянському Московському загальновійськовому командному училищі. Пізніше на відмінно закінчив Академію Збройних сил України (оперативно-тактичний рівень) та Національний університет оборони (оперативно-стратегічний рівень).

Олександр Сирський пройшов усі щаблі військової кар'єри командувача – від командира взводу до заступника начальника Генштабу ЗСУ та до Командувача Сухопутних військ ЗСУ – фактично "другого воєначальника після головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного", як писало про нього The Guardian.

починав службу у 1986 командиром мотострілецького взводу;

з 1993 командував мотострілецьким батальйоном 6-ї дивізії Нацгвардії у Чугуєві, потім був командиром полку цієї дивізії;

на початку 2000-х Сирський командував 72-й механізованою дивізією в місті Біла Церква;

2009 – отримав звання генерал-майора;

2013 – обіймав посаду заступника начальника Головного командного центру ЗСУ. Відповідав за співпрацю з НАТО, брав участь у переговорах щодо реформування української армії за стандартами Альянсу;

2016 – очолив Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, отримав звання генерал-лейтенанта;

2017 – став командувачем АТО, яку пізніше змінила ООС;

2019 – призначений командувачем Об'єднаних сил на території проведення військової операції на сході України;

з 5 серпня 2019 року – Командувач Сухопутних військ ЗСУ;

2020 – отримав звання генерал-полковника.

Фото: Сирський командував парадом до ювілейного Дня Незалежності у 2021 році (facebook.com/UkrainianLandForces)

Головними пріоритетами на посаді Командувача Сухопутних військ Олександр Сирський називав нарощування бойового потенціалу, приведення штатних структур у відповідність до стандартів НАТО, переозброєння бойових підрозділів на новітні високотехнологічні зразки, удосконалення військової підготовки службовців.

Під його керівництвом у Сухопутних військах було впроваджено нову систему управління, аналогічну G-структурі та S-структурі в країнах НАТО, яка значно полегшує взаємодію підрозділів при виконанні бойових завдань.

На фронті з перших днів війни

З початком воєнного конфлікту на сході України в 2014 році Олександр Сирський очолив штаб АТО.

Був одним із командирів під час боїв під Дебальцевим, у Вуглегірську, селах Рідкодуб та Логвіного.

Він координував відведення українських військ з оточення у Дебальцевому. Сформована Сирським група "Барс" прикривала вихід ЗСУ з міста у лютому 2015 року. Під його командуванням на той момент перебувало близько 4,5 тис. військових, їм протистояли майже 20 тис. російських окупантів.

За бої на Дебальцевському плацдармі Сирського нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Головні успіхи Сухопутних військ під командуванням Сирського

В інтерв'ю до роковин повномасштабної військової агресії Росії Олександр Сирський розповів, що дізнався про вторгнення о 04:05 24 лютого від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Фото: Головком ЗСУ Валерій Залужний та Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський (t.me/osirskiy)

З перших днів генерал очолив оборону Києва. За його словами, захистити столицю вдалося завдяки ретельному плануванню.

"Під Києвом було збудовано класичну оборону, яка була поєднана з діями мобільних підрозділів, які проводять активну оборону та контратакують", – пояснив Сирський деталі операції.

За успішну оборону Києва був нагороджений орденом Богдана Хмельницького II ступеня, а 5 квітня 2022 року удостоєний звання Герой України.

Олександр Сирський спланував також харківську та лиманську контрнаступальні операції восени 2022. Ворог не очікував дій ЗСУ на тому напрямку, готуючись до оборони на Херсонщині, тому звільнення територій Харківської області виявилося блискавичним.

"Планували операцію на півдні, а нам було поставлене завдання на власний розсуд спланувати дії, що відволікають. Коли почали відбуватися події на півдні, противник перекинув туди частину сил і засобів. Я подумав, чому б не спробувати спланувати наступальну операцію саме на цьому напрямі", – розповів Командувач.

Головний акцент було зроблено на швидке просування вперед. Лише першого дня ЗСУ просунулися на 18 км, вдалося захопити велику кількість російської техніки. Були задіяні спеціальні підрозділи, які займали території. У ході Харківської операції звільнили такі великі міста, як Ізюм, Балаклія, Куп'янськ, потім уже в Донецькій області були звільнені Лиман, Святогірськ.

Зараз Сирський командує оперативно-стратегічним угрупованням військ ЗСУ "Хортиця" та однією з найскладніших операцій – на Бахмутському напрямку. В інтерв'ю ВВС Сирський зазначив, що просування йде не так швидко, як хотілося б, але водночас він назвав повернення Бахмута "справою честі".

"Ми втратили багатьох наших братів, наших військовослужбовців, коли захищали Бахмут, тому просто зобов'язані повернути його", - заявив він.

При цьому Сирський каже, що повернення міста матиме не лише символічне значення, оскільки Бахмут також має стратегічне значення як ворота до інших ключових міст регіону.

Він вважає, що Україна все ж таки володіє однією явною перевагою над ворогом – це "єдність нашого військового керівництва і довіра наших солдатів один одному".

Фото: президент Володимир Зеленський вручив звання Героя України Олександру Сирському у 2022 році за оборону столиці (t.me/osirskiy)

За словами генерала, Україна не має іншого варіанту в цій війні, крім перемоги, але успіхи на полі бою мають дуже високу ціну.

"Війн такого масштабу ні в Європі, ні у світі не було з часів Другої світової війни. І ми розуміємо, що ця війна – це виживання нашого народу та нашої держави, тому ми не маємо іншого варіанту, окрім перемоги", – зазначив Сирський.

"Військовий до мозку кісток": цікаві факти про генерала

Олександр Сирський регулярно їздить на передову та відвідує найгарячіші ділянки зони бойових дій, щоб на місці проаналізувати тактику бою, визначити проблемні питання та підтримати бійців.

Журналісти, які брали у Сирського інтерв'ю на фронті, розповідали, що генерал використовує спеціальний командирський автомобіль для відвідування своїх військ та спостереження за битвою. Зверху на ньому встановлено потужний кулемет, а всередині великий екран відображає кілька прямих відеотрансляцій поля бою із сотнями дронів.

The Guardian та ВВС писали, що Сирський користується величезною повагою в армії. Свій авторитет він заробив цілеспрямованістю, рішучістю та хитрістю. Найближчі помічники Командувача описують його як "військового до мозку кісток".

Кажуть, що він встає о 5:20 ранку, годину займається фізичними вправами перед робочим днем та мало цікавиться матеріальними благами.

Сам генерал розповідає, що дуже мало спить. "Я сплю чотири з половиною години на добу, – каже він. А до повномасштабної війни? Можливо, п'ять годин, п'ять з половиною в неділю".

Фото: Командувач Сухопутних військ регулярно відвідує найгарячіші ділянки фронту (t.me/osirskiy)

Відомо, що Сирський фотографує заходи сонця під час візитів на передову і ділиться знімками з колегами. Знаходить час для читання історичної військової літератури та давньогрецьких філософів.

Генерал одружений та має двох синів.