Велике інтерв'ю Сирського: про Бахмут, контрнаступ та касетні боєприпаси

Контрнаступ ЗСУ на деяких ділянках фронту йде не так швидко, як хотілося б. Однак серед українських військових переважає довіра один до одного, а повернення Бахмута під свій контроль є "справою честі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю командувача Східного угруповання військ ЗСУ Олександра Сирського для BBC .

Найуспішніший генерал 21 століття

Журналісти зустрілися з командувачем Сухопутних сил ЗСУ Олександром Сирським в секретному місці поруч із командирською машиною, яку він використовує для відвідування своїх військ і спостереження за битвою. Зверху на ній потужний кулемет, а всередині великий екран відображає кілька прямих відеотрансляцій поля бою із сотнями дронів.

"Пошукайте в інтернеті генерала Сирського, і ви побачите, що його описують як найуспішнішого генерала 21 століття", - йдеться у матеріалі.

Сирський керував обороною Києва на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року. Також він був натхненником раптової та успішної контратаки ЗСУ в Харківській області минулого літа.

Тепер він керує військовими операціями на сході України - одному з двох основних напрямків українського контрнаступу.

Наступ іде повільніше, ніж планувалося

Журналісти оглянули кадри сильно поритих снарядами полів навколо Бахмута, де дехто з військових намагається відступити. У Сирського запитали, чи не є його метою відвоювати місто? Він посміхнувся і сказав: "Так, звісно. Намагаюся".

Однак Сирський визнає, що через понад місяць після початку, наступ ЗСУ на кількох фронтах іде повільніше, ніж багато хто сподівався. Він каже, що на сході, як і на півдні, територія насичена мінами й оборонними загородженнями. У росіян, за його словами, багато опорних пунктів:

"Тому наше просування дійсно йде не так швидко, як хотілося б", - додав генерал.

Перевага України над Росією

Але генерал Сирський вважає, що в України все ще є одна явна перевага.

"Я вважаю, що єдність нашого військового керівництва і довіра наших солдатів один до одного є сильною стороною нашої армії", - сказав він.

Це різко контрастує з російською військовою ієрархією, яка, схоже, страждає від чвар, коли старші офіцери усунуті від командування.

Генерал Сирський викликає повагу в оточуючих, які захоплюються його цілеспрямованістю, рішучістю і хитрістю. Зазначається, що він щодня займається в тренажерному залі, а спить лише чотири з половиною години на добу.

Звільнення Бахмута - "справа честі"

На південь і північ від Бахмута ЗСУ повідомляють, що відвоювали в росіян близько 30 квадратних кілометрів території. Для Сирського повернення Бахмута також є "справою честі".

"Ми втратили багатьох наших братів, наших військовослужбовців, коли захищали Бахмут... тому ми просто зобов'язані повернути його", - додав генерал.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила BBC, що російські війська в місті скоро опиняться в пастці. Але артилерійські снаряди все ще потрапляють на одну українську позицію, яку журналісти відвідали всього за 3 км від міста.

Алекс, один із солдатів 57-ї бригади України, описує ситуацію як напружену. Він вказав на велику вирву, що утворилася від снаряда російської артилерії вранці того ж дня. Він приземлився всього за кілька метрів від його окопу. Незабаром після цього журналістам теж довелося бігти в укриття.

Російські військові відрізняються від "вагнерівців", вони перебувають у гіршому становищі

Далеко від обстрілів командири в глибокому бункері координують зусилля з відвоювання Бахмута. Два місяці тому, коли журналіст був тут востаннє, Україна втрачала позиції і перебувала під загрозою оточення, але тепер усе змінилося.

Полковник Олександр Бакулін, командир 57-ї бригади, каже, що зараз у біді перебувають росіяни. Він додав, що не недооцінює свого ворога, але регулярні російські війська, з якими він зараз стикається, не схожі на "вагнерівських" найманців Євгена Пригожина.

"Вагнери" були незручними ворогами, вони вбивали заради вбивства. Однак якщо ми докладемо трохи зусиль, Бахмут можна буде оточити", - сказав BBC полковник Бакулін.

Всупереч загальноприйнятій військовій думці, він також каже, що його втрати в наступі менші, ніж коли його підрозділ стояв на місці, захищаючи місто.

"За його словами, рух уперед, хоча й повільний, також підвищив бойовий дух, тож переносити втрати стало легше. Уперше на східному фронті чисельність українських військ тепер відповідає чисельності російських військ - близько 160 тисяч осіб. Однак Україна, як і раніше, поступається російській артилерії", - пише BBC.

Касетні боєприпаси від США завдадуть максимальної шкоди ворожій піхоті

Полковник Бакулін каже, що касетні боєприпаси від США потрібні, щоб завдати максимальної шкоди ворожій піхоті.

"Що більше піхоти загине тут, то більше їхні родичі в Росії питатимуть свій уряд "чому?", - каже військовий.

Але він додав, що не може сказати, що касетні боєприпаси вирішать усі проблеми на полі бою. Бакулін додав, що якби росіяни не користувалися касетними боєприпасами, то, можливо, й Україні сумління не дозволило б робити те саме.

Генерал Сирський підтвердив, що американські касетні боєприпаси прибули в Україну і будуть готові до використання протягом кількох днів. BBC бачили поставлені США гаубиці M777, які стрілятимуть снарядами, вже на позиціях навколо Бахмута.

Генерал каже, що повернення міста матиме не лише символічне значення. Він стверджує, що Бахмут також має стратегічне значення як ворота в інші ключові міста регіону.

"Наші люди чекають перемог. Їм потрібні маленькі перемоги", - додав Сирський.