Генералу РФ, який наказав вдарити по драмтеатру у Чернігові, повідомили про підозру

Ракетний удар по драмтеатру у Чернігові

19 серпня 2023 року за наказом російського генерала Нікіфорова окупанти ударили по драмтеатру імені Тараса Шевченка у Чернігові.

Під час повітряної атаки ворог застосував крилату ракету комплексу "Іскандер-М", запуск якої здійснили з території Курської області. Тоді загинули семеро людей, серед них - шестирічна дитина.

Ще понад 200 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Велика кількість загиблих і постраждалих була пов’язана з тим, що ракетний удар припав на центр міста.

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