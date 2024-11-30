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Генералу РФ, який наказав вдарити по драмтеатру у Чернігові, повідомили про підозру

Фото: генералу РФ, який наказав вдарити по драмтеатру у Чернігові, повідомили про підозру (facebook.com_SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

Правоохоронці заочно повідомили про підозру російському генералу Євгену Нікіфорову. Він наказав ударити "Іскандером" по драмтеатру у Чернігові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Служба безпеки та прокуратура зібрали докази воєнних злочинів з боку російського генерал-полковника Євгена Нікіфорова - командувача угрупованням військ "Захід" збройних сил РФ", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Нікіфорову про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).


 

Ракетний удар по драмтеатру у Чернігові

19 серпня 2023 року за наказом російського генерала Нікіфорова окупанти ударили по драмтеатру імені Тараса Шевченка у Чернігові.

Під час повітряної атаки ворог застосував крилату ракету комплексу "Іскандер-М", запуск якої здійснили з території Курської області. Тоді загинули семеро людей, серед них - шестирічна дитина.

Ще понад 200 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Велика кількість загиблих і постраждалих була пов’язана з тим, що ракетний удар припав на центр міста.

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