Ракетный удар по драмтеатру в Чернигове

19 августа 2023 года по приказу российского генерала Никифорова оккупанты ударили по по драмтеатру имени Тараса Шевченко в Чернигове.

Во время воздушной атаки враг применил крылатую ракету комплекса "Искандер-М", запуск которой осуществили с территории Курской области. Тогда погибли семь человек, среди них - шестилетний ребенок.

Еще более 200 человек получили ранения различной степени тяжести. Большое количество погибших и пострадавших было связано с тем, что ракетный удар пришелся на центр города.

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