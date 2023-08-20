ua en ru
Нд, 20 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Удар по Чернігову. Кількість постраждалих зросла, у лікарні перебуває 41 людина

Новость на русском →
Чернігів, Неділя 20 серпня 2023 07:12
Удар по Чернігову. Кількість постраждалих зросла, у лікарні перебуває 41 людина Фото: наслідки російського ракетного удару по Чернігову (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Чернігові збільшилася кількість постраждалих громадян унаслідок вчорашнього російського ракетного удару до 148 людей. У лікарні залишається 41 пацієнт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В'ячеслава Чауса в ефірі телемарафону.

"Ворог учора забрав життя семи людей. І ще 148 людей звернулися за медичною допомогою, або були доставлені із пораненнями у лікарні", - повідомив чиновник.

Також голова ОВА зазначив, що станом на цей ранок 41 особа залишається в лікарні. У медзакладах міста було прооперовано 15 громадян.

Наразі активно ведуться роботи з розчищення у центрі міста після ракетної атаки, працює комунальна техніка.

Крім того, триває обстеження будинків та установ, документуються наслідки російського терористичного удару по мирному місту.

Чаус також повідомив, що пошкодження отримали понад 500 помешкань - це понад 60 будинків, які знаходилися поряд із місцем, куди поцілила ворожа ракета.

Ракетний удар по Чернігові.

У Чернігові в суботу 19 серпня приблизно об 11:30 під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи у центрі міста. Як заявила місцева влада, окупанти, швидше за все, застосували балістичне озброєння для удару.

Внаслідок атаки пошкоджено драматичний театр, площу, будівлі суду, Чернігівської ОВА, магазини та інші громадські заклади.

Глава МВС України, прибувши на місце події, повідомив, що правоохоронці оточили двір у центрі Чернігова, де стався "приліт" російської ракети.

Усі деталі цинічної атаки росіян - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігів ракетный удар
NEWS
Українські військові вже почали навчання на F-16, - Резніков
Українські військові вже почали навчання на F-16, - Резніков
DAILY
(Не)Близький Схід. Як арабські країни та Ізраїль допомагають Україні у війні
Дмитро Левицький, Мілан Лєліч (Не)Близький Схід. Як арабські країни та Ізраїль допомагають Україні у війні