Генерали США застерігають Гегсета від тривалої війни з Іраном, - WP

Чому виникли суперечки в Пентагоні

Як зазначає видання, попередження очільників армії, ВМС, ВПС та чотиризіркових командувачів викладені в секретному звіті "Книга наказів міністра оборони" (SDOB) від 14 серпня.

Документ оцінює наявність сил і засобів Пентагону по всьому світу.

Командувачі Європейського, Тихоокеанського та Південного командувань США висловили "незгоду" з наказом розширити сили на Близькому Сході.

Вони підкреслили, що передача кораблів, літаків та розвідувальних систем виснажує їхні власні резерви та заважає виконувати завдання з оборони США.

"Операція в Ірані, яка триває вже шість місяців, стала занадто складною та затягнулася", - розповів співрозмовник видання на умовах анонімності.

Найбільший удар - по флоту та ППО

Найбільш критичною ситуація виявилася у Військово-морських силах США, які забезпечують блокаду іранських портів та захист торговельних шляхів в Ормузькій протоці.

Ключові проблеми, про які попередили генерали:

Криза ВМС - готовими до розгортання залишаються менше 25% флоту есмінців.

Дефіцит ракет - тривалі бої виснажили запаси перехоплювачів для систем Patriot, THAAD та крилатих ракет Tomahawk.

Втрата дронів - Пентагон уже втратив близько 25% свого парку безпілотників Reaper.

Продовження служб - розгортання окремих підрозділів, зокрема 82-ї повітряно-десантної дивізії, затягнеться на термін до одного року, а деяких сил ВПС - до 2027 року.

Через виснаження американських арсеналів союзники США в Тихоокеанському регіоні вже застерігають, що це робить їх вразливими перед можливими діями Китаю.

Речник міністра оборони Шон Парнелл заявив, що Пентагон не коментує внутрішні оперативні обговорення та оцінки ризиків.