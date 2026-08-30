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Генералы США предостерегают Гегсета от продолжительной войны с Ираном, - WP

21:20 30.08.2026 Вс
2 мин
Пока США тратят ресурсы на Ближнем Востоке, Китай может воспользоваться моментом
aimg Сергей Козачук
Фото: министр обороны США Пит Гегсет (Getty Images)

Топгенералы и адмиралы США предупредили министра обороны Пита Гегсета, что продолжавшаяся война с Ираном недопустима. Масштабная операция на Ближнем Востоке подрывает готовность американской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Почему возникли споры в Пентагоне

Как отмечает издание, предупреждения глав армии, ВМС, ВВС и четырехзвездочных командующих изложены в секретном отчете "Книга приказов министра обороны" (SDOB) от 14 августа.

Документ оценивает наличие сил и средств Пентагона по всему миру.

Командующие Европейского, Тихоокеанского и Южного командований США выразили "несогласие" с приказом расширить силы на Ближнем Востоке.

Они подчеркнули, что передача кораблей, самолетов и разведывательных систем истощает их собственные резервы и мешает выполнять задачи обороны США.

"Продолжающаяся уже шесть месяцев операция в Иране стала слишком сложной и затянулась", - рассказал собеседник издания на условиях анонимности.

Наибольший удар - по флоту и ПВО

Наиболее критической ситуация оказалась в Военно-морских силах США, обеспечивающих блокаду иранских портов и защиту торговых путей в Ормужском проливе.

Ключевые проблемы, о которых предупредили генералы:

  • Кризис ВМС - готовыми к развертыванию остаются менее 25% флота эсминцев.
  • Дефицит ракет - длительные бои истощили запасы перехватчиков для систем Patriot, THAAD и крылатых ракет Tomahawk.
  • Потеря дронов Пентагон уже потерял около 25% своего парка беспилотников Reaper.
  • Продолжение служб - развертывание отдельных подразделений, в том числе 82-й воздушно-десантной дивизии, затянется на срок до одного года, а некоторых сил ВВС - до 2027 года.

Из-за истощения американских арсеналов союзники США в Тихоокеанском регионе уже предостерегают, что это делает их уязвимыми перед возможными действиями Китая.

Представитель министра обороны Шон Парнелл заявил, что Пентагон не комментирует внутренние оперативные обсуждения и оценки рисков.

Поддержка Гегсета и подготовка к выборам

Напомним, недавно стало известно, что глава Пентагона Пит Гегсет обсуждал возможность баллотироваться в президенты США в 2028 году.

Вовлечение главы оборонного ведомства в гонку может создать дополнительную конкуренцию в борьбе за лидерство внутри движения MAGA.

В то же время действующий президент США Дональд Трамп уже выбирает преемника и проводит активные консультации со своими советниками по поводу потенциальных кандидатов, готовящихся к президентским выборам 2028 года.

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