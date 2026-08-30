Генералы США предостерегают Гегсета от продолжительной войны с Ираном, - WP

Топгенералы и адмиралы США предупредили министра обороны Пита Гегсета, что продолжавшаяся война с Ираном недопустима. Масштабная операция на Ближнем Востоке подрывает готовность американской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Как отмечает издание, предупреждения глав армии, ВМС, ВВС и четырехзвездочных командующих изложены в секретном отчете "Книга приказов министра обороны" (SDOB) от 14 августа.
Документ оценивает наличие сил и средств Пентагона по всему миру.
Командующие Европейского, Тихоокеанского и Южного командований США выразили "несогласие" с приказом расширить силы на Ближнем Востоке.
Они подчеркнули, что передача кораблей, самолетов и разведывательных систем истощает их собственные резервы и мешает выполнять задачи обороны США.
"Продолжающаяся уже шесть месяцев операция в Иране стала слишком сложной и затянулась", - рассказал собеседник издания на условиях анонимности.
Наиболее критической ситуация оказалась в Военно-морских силах США, обеспечивающих блокаду иранских портов и защиту торговых путей в Ормужском проливе.
Ключевые проблемы, о которых предупредили генералы:
Из-за истощения американских арсеналов союзники США в Тихоокеанском регионе уже предостерегают, что это делает их уязвимыми перед возможными действиями Китая.
Представитель министра обороны Шон Парнелл заявил, что Пентагон не комментирует внутренние оперативные обсуждения и оценки рисков.
Напомним, недавно стало известно, что глава Пентагона Пит Гегсет обсуждал возможность баллотироваться в президенты США в 2028 году.
Вовлечение главы оборонного ведомства в гонку может создать дополнительную конкуренцию в борьбе за лидерство внутри движения MAGA.
В то же время действующий президент США Дональд Трамп уже выбирает преемника и проводит активные консультации со своими советниками по поводу потенциальных кандидатов, готовящихся к президентским выборам 2028 года.