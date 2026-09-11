Генерали Путіна попросили ще 800 тисяч бійців: скільки реально може набрати РФ

Нагадаємо, у Росії також посилили обмеження на виїзд військовозобов'язаних запасу за кордон.

Вперше зафіксували випадок, коли резервіста не випустили з країни через мобілізаційний припис у документах.

Тим часом, за попередніми заявами Іващенка, Росія має військові та економічні ресурси для війни ще на найближчий рік, але вони можуть повністю вичерпатися вже до 2028 року.