Генерали Путіна попросили ще 800 тисяч бійців: скільки реально може набрати РФ

Генерали глави Кремля попросили в розвідки ще майже 800 тисяч військових для продовження війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олега Іващенка виданню The Times.
За даними розвідувальної зведенки ГУР, генерали глави Кремля попросили в нього додатково 800 000 військовослужбовців.
Такий запит з'явився після загальнонаціональних виборів, які пройшли в Росії цього місяця.
Начальник ГУР Олег Іващенко наголошує, що озвучена генералами цифра значно перевищує реальні можливості російської армії.
"У реальності армія може одночасно засвоїти - мобілізувати, озброїти, нагодувати, підготувати та інтегрувати - не більше 300-500 тисяч новобранців", - зазначив Іващенко.
Нагадаємо, у Росії також посилили обмеження на виїзд військовозобов'язаних запасу за кордон.
Вперше зафіксували випадок, коли резервіста не випустили з країни через мобілізаційний припис у документах.
Тим часом, за попередніми заявами Іващенка, Росія має військові та економічні ресурси для війни ще на найближчий рік, але вони можуть повністю вичерпатися вже до 2028 року.