Генералы Путина попросили еще 800 тысяч бойцов: сколько реально может набрать РФ

Генералы главы Кремля попросили в разведки еще около 800 тысяч военных для продолжения войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олега Иващенко изданию The Times.
По данным разведывательной сводки ГУР, генералы главы Кремля попросили у него дополнительно 800 000 военнослужащих.
Такой запрос возник после общенациональных выборов, которые прошли в России в этом месяце.
Начальник ГУР Олег Иващенко отмечает, что озвученная генералами цифра значительно превышает реальные возможности русской армии.
"В реальности армия может одновременно усвоить - мобилизовать, вооружить, накормить, подготовить и интегрировать - не более 300-500 тысяч новобранцев", - отметил Иващенко.
Напомним, в России также ужесточили ограничения на выезд военнообязанных запаса за границу.
Впервые зафиксировали случай, когда резервиста не выпустили из страны из-за мобилизационного предписания в документах.
Между тем, по предварительным заявлениям Иващенко, у России есть военные и экономические ресурсы для войны еще на ближайший год, но они могут полностью иссякнуть уже к 2028 году.