Генералы Путина попросили еще 800 тысяч бойцов: сколько реально может набрать РФ

Путинские генералы просят почти 800 тысяч бойцов

По данным разведывательной сводки ГУР, генералы главы Кремля попросили у него дополнительно 800 000 военнослужащих.

Такой запрос возник после общенациональных выборов, которые прошли в России в этом месяце.

Армия РФ физически не может освоить столько новобранцев

Начальник ГУР Олег Иващенко отмечает, что озвученная генералами цифра значительно превышает реальные возможности русской армии.

"В реальности армия может одновременно усвоить - мобилизовать, вооружить, накормить, подготовить и интегрировать - не более 300-500 тысяч новобранцев", - отметил Иващенко.