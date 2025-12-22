Генерала РФ підірвали за 16 км від Кремля: Sky News назвав це сигналом для США

Видання зазначає, що вибух, який стався біля входу до будинку генерала та менш ніж за 16 кілометрів від Кремля, завдав серйозного удару по іміджу Москви та поставив під сумнів ефективність російських сил безпеки.

"Сарваров був впливовою фігурою – очолював управління оперативної підготовки Генерального штабу та відповідав за підготовку військ до майбутнього розгортання. Раніше він служив у Чечні та Сирії", - йдеться у статті.

Sky News також нагадує, що це не перший випадок загибелі високопоставлених російських військових із початку повномасштабної війни проти України.

Зокрема, рік тому Україна взяла на себе відповідальність за ліквідацію генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова, якого Київ звинувачував у наказах застосовувати хімічну зброю проти українських військових. Тоді російський диктатор Володимир Путін назвав інцидент "серйозним провалом" російських спецслужб.

Крім того, у квітні загинув генерал-лейтенант Ярослав Москалик - його автомобіль вибухнув у Балашисі поблизу Москви. А два місяці тому ще один підрив авто в Сибіру призвів до загибелі російського командира, якого підозрювали у воєнних злочинах.

Як пише видання, наразі незрозуміло, чому мішенню став саме Сарваров, однак це може бути пов’язано з його високим рангом і вразливістю. Час атаки також виглядає показовим: інцидент стався після чергового раунду мирних переговорів між представниками США та Росії, які відбулися у Маямі. Під час них посланець Кремля Кирило Дмитрієв зустрічався зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

У матеріалі зазначається, що раніше Україна вже вдавалася до подібних дій, аби продемонструвати вразливість російської системи безпеки. Цього разу, на думку автора, атака могла бути спрямована на підрив російського наративу під час переговорів.

Кремль, за даними Sky News, намагається переконати Білий дім у неминучості своєї перемоги та марності подальшої підтримки України. Натомість Київ прагне довести адміністрації Дональда Трампа, що залишається здатним чинити опір, зокрема демонструючи можливість завдавати ударів по високопоставлених військових РФ.

Ймовірно, загибель генерала є сигналом для Вашингтона, що Кремль не має повного контролю над ситуацією.