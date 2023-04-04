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Генерал Тарнавський показав, як працює французька САУ Caesar на Донбасі (відео)

Фото: САУ Caesar на Донбасі знищує окупантів (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці продовжують нищити окупантів, зокрема і з французької САУ Caesar. В ЗСУ показали її роботу в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Наші бойові САУ. "CAESAR" - абревіатура Camion équipé d'un système d'artillerie (вантажівка, оснащена артилерійською системою)", - написав під відео Тарнавський.

Він зазначив, що французька 155-мм САУ, яка є на озброєнні української армії, швидша і точніша за радянську САУ "Мста".

"Для розгортання потрібно лише 2 хвилини. Бійці однієї з артилерійських бригад майстерно нищать ворога в Донецькій області", - повідомив Тарнавський.

Нагадаємо, ще навесні минулого року уряд Франції вирішив передати Україні Caesar калібром 155 мм і при цьому Париж пообіцяв що ці постачання продовжиться.

Додамо, як нещодавно стало відомо, Франція збільшить закупівлю снарядів для Caesar, які передає Україні.

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