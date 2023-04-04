RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Генерал Тарнавский показал, как работает французская САУ Caesar на Донбассе (видео)

Фото: САУ Caesar на Донбассе уничтожает оккупантов (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы продолжают уничтожать оккупантов, в том числе и из французской САУ Caesar. В ВСУ показали ее работу в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Наши боевые САУ. "CAESAR" - аббревиатура Camion équipé d'un système d'artillerie (грузовик, оснащенный артиллерийской системой)", - написал под видео Тарнавский.

Он отметил, что французская 155-мм САУ, которая есть на вооружении украинской армии, быстрее и точнее советской САУ "Мста".

"Для развертывания нужно всего 2 минуты. Бойцы одной из артиллерийских бригад мастерски уничтожают врага в Донецкой области", - сообщил Тарнавский.

Напомним, еще весной прошлого года правительство Франции решило передать Украине Caesar калибром 155 мм и при этом Париж пообещал, что эти поставки продолжатся.

Добавим, как недавно стало известно, что Франция увеличит закупку снарядов для Caesar, которые передает Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua .

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияДонбассВоенная помощьВойна России против Украины